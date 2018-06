MotoGp Mugello | Ducati di un altro pianeta ma Valentino Rossi approfitta della caduta di

MotoGp – Semafori spenti al Mugello : il VIDEO della partenza del Gp d’Italia : Jorge Lorenzo subito in testa: il VIDEO della partenza del Gp d’Italia, è subito spettacolo al Mugello Al termine di un Inno di Mameli da brividi e dopo lo spettacolo delle Frecce Tricolore sulla pista del Mugello, i Semafori si sono spenti finalmente sulla pista italiana per dare ufficialmente il via al Gp d’Italia. Valentino Rossi, in pole, è stato subito superato da Jorge Lorenzo, che si è portato in testa alla corsa. Subito un ...

MotoGp – Che sorpresa ai box Ducati - Pirro torna al Mugello col sorriso : “sono diventato più famoso per la caduta che non per tutto il resto” : Michele Pirro ai box Ducati per assistere al Gp d’Italia dal vivo: dopo la dimissione dall’ospedale di Firenze il Ducatista è subito tornato sulla pista del Mugello tutto pronto al Mugello per il Gp d’Italia. Le frecce tricolore hanno sfrecciato sulla pista italiana, mentre risuonavano le note dell’Inno di Mameli. Assente in pista il terzo pilota Ducati Michele Pirro: il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato ...

MotoGp Mugello 2018 : Rossi parte in pole - Iannone il più veloce nel warm up – La diretta della gara : Al via il Gran Premio d’Italia del Mugello, sesta prova del motomondiale. Dopo la strepitosa pole position firmata da Valentino Rossi, che partirà dalla prima fila grazie al nuovo record della pista fatto segnare nelle qualifiche di sabato, un altro italiano si candida a dare battaglia. Andrea Iannone, che già nelle libere era stato il più veloce di tutti, ha fatto segnare la miglior crono nella sessione di warm-Up con un tempo di ...

MotoGp Mugello - box Ducati - ecco Pirro : "Peccato non poter correre" : L'aveva promesso ed è stati di parola: Michele Pirro si è presentato ai box della Ducati per assistere in mezzo ai suoi amici e tecnici al GP del Mugello, dopo la grande paura della caduta nel corso ...

MotoGp Mugello 2018 live - gara in diretta dalle 14 : Valentino Rossi parte in pole. Andrea Iannone il migliore nel warm up Motogp Mugello 2018, le qualifiche Motogp Mugello 2018, orari tv , Sky e Tv8, Festa al Mugello / La fidanzata di Vale / I tifosi /...

MotoGp - GP Mugello 2018 : la diretta LIVE della gara : In tv la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, . La giornata di sabato all'autodromo del Mugello è stata vissuta come la festa di Valentino Rossi per la sua pole, la ...

MotoGp Mugello - Marquez diventa prudente : Il campione del mondo fa buon viso a cattivo gioco. D'altronde per come s'è messo il weekend, con le Ducati che vanno forte e Rossi pure, per una volta decide di pensare alla classifica, che lo vede ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi per un sogno - Dovizioso e Iannone da battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sesta prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il “46“, nella giornata di ieri, ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po’ di tempo è passato ma Valentino è sempre lì, pronto a combattere, contro ...

MotoGp – Iannone celebra il Mugello : il nuovo casco di Andrea per il Gp d’Italia [GALLERY] : Iannone ‘cambia’ al Mugello: Andrea si mette in testa un casco dalla grafica tutta nuova in onore del Gp d’Italia 2018 Andrea Iannone partirà oggi dalla seconda fila del Gp d’Italia. Dalla quarta casella in griglia il pilota della Suzuki al Mugello potrà dire la sua dopo le prove libere e le qualifiche in cui ha dimostrato ‘di averne’! In vista della sua gara di casa Iannone ha perciò deciso di cambiare la ...

MotoGp : i migliori “staccatori” al Mugello : L’Autodromo Internazionale del Mugello presenta aspetti interessanti. E’ un tracciato non particolarmente impegnativo per il sistema frenante, a eccezione della staccata al termine del rettilineo principale. Secondo i dati forniti dai tecnici della Brembo, nella fase di frenata in fondo alla discesa che porta alla curva San Donato, si passa da una velocità massima di […] L'articolo MotoGP: i migliori “staccatori” al Mugello ...

MotoGp - GP Italia 2018 in tv : la gara del Mugello gratis e in chiaro su TV8. Orario d’inizio - Valentino Rossi in pole! : Oggi domenica 3 giugno si corre il GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Mugello andrà in scena uno spettacolo imperdibile, si preannuncia una gara particolarmente appassionante e avvincente con tanti piloti in lotta per la vittoria e per il podio: può succedere di tutto sul circuito toscano in uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario. Di fronte al popolo giallo, Valentino Rossi andrà a caccia ...