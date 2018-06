MotoGp | Meregalli ‘boccia’ il warm up di Rossi e Viñales | “è un po’ falsato per un motivo

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018) Maioha analizzato ilup svolto questa mattina da, sottolineando come sia stato un po’da unpreciso Dopo la pole position di Valentinodi ieri, si è appena concluso ilup di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito dall’ottimo Marc Marquez e da Andrea Dovizioso. / AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Quarto tempo per Maverick, mentre Valentinonon è andato oltre la settima posizione. Sulla prestazione dei due piloti Yamaha è intervenuto Maio, che ha fatto il punto in vista della gara: “il nostro-up è un po’per quanto riguarda la scelta delle gomme della gara, adesso abbiamo utilizzato le medie ma in gara sceglieremo la ...