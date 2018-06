MotoGP | Lorenzo vince al Mugello

MotoGP – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGP - pagelle GP Mugello 2018 : Jorge Lorenzo stupisce - bene Dovizioso e Rossi - sparisce Vinales - Marquez dietro la lavagna : Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle edizione Mugello ai protagonisti della gara della MotoGP con alcuni piloti che meritano voti altissimi, ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGP – Lorenzo si toglie i sassolini dalle scarpe - Dovi recrimina e Rossi si gode il podio : le parole del parco chiuso : Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi esprimono nel parco chiuso le proprie sensazioni subito dopo il Gp del Mugello Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una prestazione pazzesca ...