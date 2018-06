MotoGp – Lorenzo si toglie i sassolini dalle scarpe | Dovi recrimina e Rossi si gode il

MotoGp - doppietta Ducati al Mugello : vince Lorenzo davanti a Dovizoso. Rossi terzo - Marquez scivola e resta a secco : Mugello - Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo rinasce e domina al Mugello. 2° Dovizioso - Valentino Rossi sul podio. Cade Marquez : Mondiale riaperto : Lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) stupisce tutti e vince il Gran Premio d’Italia 2018 della MotoGP. Il cinque volte campione del mondo torna al successo (che gli mancava dai tempi della Yamaha) e “festeggia” a modo suo l’appiedamento ormai inevitabile da parte del team di Borgo Panigale. Il maiorchino al Mugello domina, senza mezzi termini e vince a modo suo. Scatta perfettamente, salta subito Valentino Rossi, prende la ...

MotoGp DIRETTA MUGELLO 2018/ Gara live : Lorenzo torna a vincere - doppietta Ducati! Secondo Dovi - terzo Rossi! : DIRETTA MOTOGP Gara e warm-up live GP Italia 2018 MUGELLO: cronaca e tempi, podio e vincitore del sesto Gran Premio stagionale (oggi domenica 3 giugno)(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:36:00 GMT)

MotoGp Italia - Lorenzo : «Oggi abbiamo trovato il ritmo» : SCARPERIA - Al Mugello Lorenzo è sembrato quello dei tempi d'oro. Il pilota della Ducati ha centrato un tempo eccezionale e scatterà dalla prima fila dietro a Rossi: 'Ieri gli pneumatici non andavano ...

MotoGp – Lorenzo chiude le porte alla Ducati : “il mio futuro non cambierà vincendo una corsa” : Jorge Lorenzo commenta le sue qualifiche al Mugello: lo spagnolo della Ducati parla anche del suo futuro lontano dal team di Borgo Panigale Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

MotoGp – Lorenzo - Vinales e Valentino Rossi su di giri : le impressioni a caldo dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Lorenzo, Vinales e Valentino Rossi parlano dopo le qualifiche del Mugello in vista del sesto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

MotoGp Italia - griglia di partenza : Rossi in pole - Lorenzo 2° : SCARPERIA - Pazzesco Rossi e pazzesche queste qualifiche. Per il Dottore pole e record della pista con 1:46.208, sgretolando il precedente record. Ma a volare sono stati tutti i big, che hanno ...

MotoGp - Lorenzo non nasconde la preoccupazione : “la caduta di Pirro è stata spaventosa - non l’ho voluta vedere” : Jorge Lorenzo si è soffermato sulla caduta di Michele Pirro, svelando di non averla voluta rivedere prima della fine della sessione Una seconda sessione di prove libere anomala, quella andata in scena oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro (QUI le IMMAGINI), trasportato ...

MotoGp - Dovizioso - 'frecciate' a Lorenzo e Iannone Rossi - un'amicizia mai nata : E’ da poco uscita l’autobiografia di Andrea Dovizioso, un libro dove “DesmoDovi” si racconta a 360° e dove affronta svariati argomenti, dai rinnovi “difficili” con la Ducati ai suoi avversari, da Valentino Rossi ad Andrea Iannone passando per Jorge Lorenzo.--Intervistato da Sky Sport alla presentazione del suo libro, il forlivese non ha risparmiato frecciate a Iannone e Lorenzo, mentre di Rossi ha parlato come di una “cerchia” di ristrette ...

MotoGp – Morbidelli - la gara del Mugello e un futuro al fianco di… Lorenzo : “sarà interessante e figo” : Franco Morbidelli mette da parte i problemi del team e si sforza di pensare solo al weekend di gara: le sensazioni del giovane italiano in vista della gara del Mugello Momento complicato in casa Marc VDS. Il team potrebbe non gareggiare più in MotoGp dal prossimo anno, a causa dei problemi finanziari e della diatriba tra Bartholemy e van der Straten. I piloti comunque provano a lasciare lontano dalla pista le problematiche che riguardano il ...

MotoGp 2018 - Stoner su Jorge Lorenzo : 'Mancato l'adattamento alla sua Ducati' : Sono iniziate le prime prove libere del GP d'Italia, al circuito del Mugello i nostri inviati di Sky hanno intercettato Casey Stoner: "E' sempre bello essere qui, speriamo sia un weekend pieno di ...

MotoGp – Stoner crede nella Ducati : “siamo tornati competitivi! E su Lorenzo…” : Le sensazioni di Casey Stoner nella prima giornata di prove del weekend del Mugello: l’australiano ha fiducia nella Ducati E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Tre piloti italiani in vetta alla classifica dei tempi, con Iannone che ha beffato nel finale il connazionale Michele Pirro, seguito dall’altro Ducatista Dovizioso. Ai box Ducati, nel weekend del Mugello, c’è anche il collaudatore e ...

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in Yamaha? Vinales non ha dubbi : “sarebbe molto utile” : Maverick Vinales ritrova la carica giusta ai test del Montmelò: lo spagnolo della Yamaha al Mugello con grande motivazione. E sulla possibilità di un ritorno di Lorenzo al team di Iwata… E’ iniziato il weekend del Mugello. I piloti dell a MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia, iniziata subito con una caduta per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha è motivato a far bene davanti al ...

