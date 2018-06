MotoGp | la classifica piloti dopo il gran premio del Mugello | Valentino Rossi accorcia le

MotoGp Mugello - Ducati di un altro pianeta ma Valentino Rossi approfitta della caduta di Marc Marquez - la classifica : 1/21 Costanza Benvenuti/LaPresse ...

MotoGp - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica : Ordine d’arrivo GP Italia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 99 J. LORENZO 27:10.302 2 4 A. DOVIZIOSO +1.980 3 9 D. PETRUCCI +6.179 4 42 A. RINS +6.521 5 46 V. ROSSI +6.743 6 29 A. IANNONE +7.233 7 35 C. CRUTCHLOW +7.409 8 25 M. VIÑALES +10.131 9 19 A. BAUTISTA +10.272 10 5 J. ZARCO +11.125 CLICCA QUI PER TUTTE ...

Classifica MotoGp / Il Mondiale Piloti : le brutte sorprese in vista del Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Italia 2018 al Mugello. Marquez è già in fuga, strada in salita per gli inseguitori fra cui Rossi e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:18:00 GMT)

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Italia 2018 Mugello : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Italia 2018 al Mugello. Marquez è già in fuga, strada in salita per gli inseguitori fra cui Rossi e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capolavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP Italia 2018 : risultato e classifica : L’ORDINE DEI TEMPI AGGIORNATI – Qualifiche MotoGP – GP Italia 2018 dopo la Q1 Jack Miller (Ducati) e Maverick Vinales (Yamaha) conquistaNO l’accesso alla Q2. POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:46.771 2 25 M. VIÑALES +0.035 3 53 T. RABAT +0.137 4 55 H. SYAHRIN +0.417 5 44 P. ESPARGARO +0.564 6 19 A. BAUTISTA +0.937 7 38 B. SMITH +1.047 8 30 T. ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Andrea Iannone batte il primo colpo al Mugello. Andrea Dovizioso terzo - Valentino Rossi ottavo : Tre Italiani nelle prime tre posizioni delle prove libere 1 del GP d’Italia. Il miglior tempo è di Andrea Iannone, che ha staccato tutti i rivali piazzando un tempo di 1’47″253, nettamente il più veloce del gruppo nella mattinata del Mugello. Il pilota della Suzuki ha trovato il miglior giro proprio nel finale, montando la gomma morbida al posteriore, unico ad adottare questa soluzione per l’attacco al tempo. Gli altri si ...

MotoGp – Dovizioso motivato per il Mugello : “siamo lontani in classifica - ma sarà un weekend interessante” : Andrea Dovizioso al Mugello consapevole della velocità della sua Desmosedici: il forlivese pronto a battagliare al Gp d’Italia Tra poco più di un’ora la conferenza stampa dei piloti al Mugello! Il weekend del Gp d’Italia è finalmente iniziato. Lo scorso anno la vittoria di Dovizioso ha dato la svolta al campionato, dando al ducatista la carica giusta per lottare per tutto il 2017 contro uno straordinario Marc Marquez per il ...

VIDEO MotoGp / Highlights e classifica piloti : Marquez cala il tris (Gp di Francia 2018 Le Mans) : VIDEO MOTOGP: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:51:00 GMT)

Video MotoGp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Francia 2018 - Le Mans - : Video Motogp: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il GP di Francia 2018, a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.

Video MotoGp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Francia 2018 (Le Mans) : Video Motogp: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:00:00 GMT)

MotoGp – Dovizioso disperato : “inaccettabile - la caduta pesa più del distacco in classifica da Marquez” : Andrea Dovizioso parla dopo la caduta che l’ha visto protagonista sul circuito di Le Mans al quinto appuntamento del Motomondiale AFP PHOTO / Jean-Francois MONIER Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le ...