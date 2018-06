MotoGp Italia | Dovizioso | «Non sono contento al 100% | abbiamo sbagliato la gomma»

MotoGp Italia - Dovizioso : «Abbiamo sbagliato la scelta della gomma» : SCARPERIA - Dovizioso è contento per la doppietta della Ducati e per aver recuperato punti su Marquez , 16° alla fine, , ma resta qualche rammarico per la scelta della gomma: ' Non sono contento al ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi solido e coriaceo. Yamaha in difficoltà - ma Marquez è a soli 23 punti. Mondiale possibile? : Valentino Rossi non conosce il significato del verbo arrendersi, non molla davvero mai il colpo, rimane sempre in sella e riesce a domare anche le situazioni più complicate: un vero Leone, solido e coriaceo, che si esalta proprio nei momenti più difficili e che ottiene i migliori risultati quando tutto sembra impossibile. Il Dottore è stato davvero chirurgico al Mugello, ha confezionato una pole position magistrale (la 55esima in carriera, la ...

VIDEO MotoGp - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGp Italia - Lorenzo : «E' troppo tardi per parlare del rinnovo» : SCARPERIA - Lorenzo si gode il primo successo con la Ducati ma annuncia che lascerà il team di Borgo Panigale accusando i manager di non essersi fidati del tutto di lui: ' Ho vissuto momenti duri, non ...

MotoGp Risultati Gara Mugello : Italia a tutto gas! : Al Mugello vince l’Italia. Con le due Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, e Valentino Rossi Rossi davanti a Lorenzo e Viñales. Altri due Italiani – Iannone e Petrucci – a precedere il leader del Mondiale, Márquez : ecco le prime due file della griglia di partenza del Mugello come decretato dalle qualifiche di ieri. Semaforo verde e… via al Grand Prix d’Italia! Grande partenza di Jorge Lorenzo che ...

MotoGp - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo rinasce e domina al Mugello. 2° Dovizioso - Valentino Rossi sul podio. Cade Marquez : Mondiale riaperto : Lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) stupisce tutti e vince il Gran Premio d’Italia 2018 della MotoGP. Il cinque volte campione del mondo torna al successo (che gli mancava dai tempi della Yamaha) e “festeggia” a modo suo l’appiedamento ormai inevitabile da parte del team di Borgo Panigale. Il maiorchino al Mugello domina, senza mezzi termini e vince a modo suo. Scatta perfettamente, salta subito Valentino Rossi, prende la ...