MotoGP | il Gran Premio del Mugello in TV e in streaming

Oggi al Mugello si corre il Gran Premio d'Italia di MotoGP : E quest'anno i piloti italiani vanno forte: Rossi parte dalla pole position, Iannone e Petrucci dalla seconda fila

MotoGP - dove vedere il Gran Premio del Mugello in TV e streaming : Il campione del mondo in carica è anche leader della classifica del 2018: le cadute di Zarco e Dovizioso di due settimane fa a Le Mans hanno spianato la strada al pilota della Honda, che ha potuto ...

MotoGP in tv 2018 : Gran Premio del Mugello dove vedere la diretta in chiaro con Rossi in pole : C’è Valentino Rossi in pole position e questo basta per sognare un’impresa del Dottore in casa, nel Gran Premio del Mugello 2018 MotoGp che scatterà alle ore 14 con diretta come al solito per abbonati su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGp ma anche e soprattutto diretta in chiaro su Tv8. Streaming su Skygo e Tv8.--Gp Mugello 2018 MotoGp: le dirette su Sky e Tv8 Domenica 3 giugno 2018 su Sky Sport e Sky Sport MotoGp e in chiaro su Tv8 ...

Mugello - motociclista muore in incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGP : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto , Brescia, , ha trovato la morte per un incidente stradale di cui ...

Mugello - motociclista muore in un incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGP. Mauro era diventato padre di un bimbo da poco tempo : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto (Brescia), ha trovato la morte per un incidente stradale...

Valentino Rossi partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP del Mugello, il sesto di questo Motomondiale. Rossi ha fatto il suo giro più veloce in un minuto, 46 secondi e 208 millesimi di secondi. Dalla seconda e dalla

MotoGP - GP Mugello : le prove libere dal Gran premio d'Italia : Non cambia il copione in Moto3 nel GP d'Italia: c'è sempre Jorge Martin , Honda, davanti a tutti. Nella terza sessione, che ha aperto il sabato del Mugello, ha fatto segnare il miglior tempo girando ...

MotoGP - GP Mugello : la diretta delle prove libere dal Gran premio d'Italia : 1 Jun 09:11 1 A. CANET 1:59.622 2 P. OETTL +0.465 3 J. MARTIN +0.838 4 T. SUZUKI +1.005 5 N. ANTONELLI +1.013 6 A. MIGNO +1.150 7 A. NORRODIN +1.327 8 F. DI GIANNANTONIO +1.334 ...

MotoGP 2018 - Jorge Lorenzo risponde a Domenicali : 'Sono un campione - non solo un grande pilota' : Il GP del Mugello non è ancora cominciato, ma Jorge Lorenzo comincia a scaldare il circuito. In attesa delle prime prove libere del weekend a parlare è lo spagnolo della Ducati, uno dei protagonisti ...

MotoGP Yamaha - Zarco : «Arrivo in Italia con grande motivazione» : ROMA - Sperava di ottenere la prima vittoria in MotoGp sulla pista di casa Johann Zarco e invece, dopo una splendida pole position, è arrivata una caduta. Il francese però è intenzionato a riprovarci ...

MotoGP - KISS Mugello - per un Gran Premio d'Italia sostenibile : Poche settimane fa KISS Mugello ha ottenuto un importante riconoscimento da parte di UEFA, WWF e GREEN SPORT ALLIANCE che lo hanno inserito nel rapporto 'Playing for Our Planet. How Sports Win from ...

MotoGP - Claudio Domenicali su Jorge Lorenzo : “Un grande pilota - incapace di sfruttare la nostra moto” : La storia tra Jorge Lorenzo e la Ducati è giunta ai titoli di coda? Sembrerebbe di sì. A lasciar intendere che il 5 volte campione del mondo, attualmente in sella alla GP18 in MotoGP, andrà via è stato l’amministratore delegato di Borgo Panigale Claudio Domenicali, presente a Bologna all’inaugurazione del secondo “Scrambler Ducati Food Factory”. “Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla ...

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...