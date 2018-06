MotoGp | il circuito del Mugello visto dal satellite

MotoGp Pirro : "In volo senza freni; per la gara sarò in circuito" : In collegamento telefonico dall'ospedale Careggi Michele Pirro ha salutato squadra e appassionati, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni dopo il terribile incidente nelle Libere2 alla staccata ...

LIVE MotoGp - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Valentino Rossi su un circuito amico per la Yamaha. Dovizioso per la riscossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. L’avventura da Le Mans, su un caratterizzato da curve particolari che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni. Sarà ancora una volta Marc Marquez contro tutti. Il pilota spagnolo e la Honda hanno fatto vedere grandi cose in quest’inizio di campionato e spetterà alla Ducati di ...

Diretta MotoGp Argentina 2018 : gara su Sky - TV8 e streaming - orari e info circuito : MotoGP Argentina 2018: la Diretta della gara in tv e streaming Il GP Argentina 2018 , secondo appuntamento del Motomondiale 2018 , si concluderà questa domenica 8 aprile con la gara finale, Occhi ...