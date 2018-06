MotoGp – Iannone celebra il Mugello | il nuovo casco di Andrea per il Gp d’Italia GALLERY

Italia : a Iannone il warm-up in MotoGp : Il pilota della Suzuki ha fatto registrare il miglior tempo con 1'47"080, davanti alla Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez , 1'47"339, e alla Ducati di Andrea Dovizioso , 1'47"398, . ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

MotoGp – Iannone sfreccia nel warm up del Mugello : segue Marquez - Valentino Rossi più indietro : Il warm up della mattina della MotoGp si è concluso con il miglior tempo di Andrea Iannone sul circuito del Mugello Dopo la pole position di Valentino Rossi di ieri, si è appena concluso il warm up di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito dall’ottimo tempo di Marc Marquez e di ...

MotoGp - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a Iannone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Rossi in pole - anche Iannone e Petrucci promossi! (Mugello) : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:49:00 GMT)

MotoGp – Iannone insoddisfatto dopo le qualifiche del Mugello : “noi al limite - Valentino Rossi invece…” : Andrea Iannone parla dopo le qualifiche del Mugello, il pilota italiano segna il quarto tempo sul circuito di casa Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del Motomondiale. Dietro ...

MotoGp Italia - Libere 4 : scatto Iannone - Rossi è 6° : SCARPERIA - Si scaldano i motori in vista delle Qualifiche. Nelle Libere 4 il più veloce è stato Iannone su Suzuki, che conferma la buona forma dimostrata già ieri. Per lui cronometro fermo a 1:47.548.

MotoGp – Terminate le Fp4 al Mugello : Iannone si riprende ciò che è suo - Rossi fuori dalla top 5 [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia: i tempo delle Fp4 del Mugello E’ nuovamente Andrea Iannone il più veloce al Mugello. Dopo la giornata super di ieri del campione di Vasto, sempre in testa alla classifica dei tempi, il pilota Suzuki è stato superato solo da Marc Marquez nelle Fp3 di questa mattina sul circuito italiano. Nel pomeriggio però Iannone ha deciso di far la voce grossa e ...

MotoGp DIRETTA MUGELLO 2018/ Qualifiche live : Iannone si conferma il più veloce nella FP4 - via alla Q1! : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:56:00 GMT)

MotoGp Libere3 Mugello - brilla Marquez - ma Iannone e Rossi incalzano : Nella terza sessione di Libere al Mugello, splende la stella di Marc Marquez: lo spagnolo della Honda segna il miglior tempo in 1'46"439 e precede due italiani: secondo è Iannone , +0"296, , sempre ...

MotoGp - Gp Italia : Marquez vola nelle terze libere - Rossi terzo dietro Iannone : L'omaggio di Valentino Rossi, sul casco la scritta ''Viva l'Italia'' Il più veloce, ancora una volta, è il campione del mondo in carica: Marc negli ultimi minuti delle Fp3 fa la voce grossa e il suo ...

MotoGp DIRETTA MUGELLO 2018/ Streaming video TV8 e SKY - qualifiche e FP3 live : Iannone e Suzuki sugli scudi : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:48:00 GMT)

MotoGp : Iannone e Dovizioso nel venerdì del Mugello : Le libere del GP d’Italia si chiudono con il primato di Andrea Iannone. Il pilota del Team Suzuki Ecstar segna il tempo di 1:46.735s, molto vicino alla sua pole del 2015. Nelle FP2 anche il nuovo record di velocità al Mugello, 356,4 km/h firmato Andrea Dovizioso (Ducati Team). Le prove purtroppo sono segnate dall’incidente al […] L'articolo MotoGP: Iannone e Dovizioso nel venerdì del Mugello sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MotoGp del Mugello - paura per Michele Pirro : poi il sollievo. Iannone domina le libere : Prove libere “pazze” e che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Non la Ducati né la Honda. Né tantomeno la Yamaha. È la Suzuki guidata da Andrea Iannone a dominare al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia. Il pilota di Vasto ha fatto segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione, caratterizzata da una doppia bandiera rossa, prima per una brutta caduta di Michele ...