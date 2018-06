MotoGp | Honda a caccia del sostituto di Pedrosa | il team giapponese tenta lo scippo in

Jonathan Rea verso Honda Repsol in MotoGp? : Jonathan Rea, attuale leader del mondiale e 3 volte campione Superbike, potrebbe approdare in MotoGP nel 2019 in sella alla Honda Repsol ufficiale al fianco di Marc Marquez dopo le due gare disputate ...

MotoGp - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Il Mugello è una bella pista e mi piace» : TORINO - Spera di essersi lasciato la sfortuna alle spalle Dani Pedrosa, dopo l'infortunio e la caduta di Jerez. La gara del Mugello potrebbe essere l'occasione giusta per ottenere finalmente un ...

Ha aggiunto il campione del Mondo.

MotoGp Honda - Puig : «Zarco mi ha deluso» : TORINO - Nella settimana di stop della corse sono le questioni di mercato a tenere banco. Protagonisti di un botta risposta a distanza sono Johann Zarco e Alberto Puig. Il pilota della Yamaha ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Abbiamo recuperato da un brutto fine settimana» : ROMA - Dopo un inizio stagione in salita, Dani Pedrosa può dirsi soddisfatto di come è andato il Gran Premio di Francia, visto che ha tagliato il traguardo quinto e senza ulteriori incidenti. Pedrosa ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «È stata una gara positiva» : TORINO - Dani Pedrosa, dopo un inizio stagione in salita, può dirsi soddisfatto di come è andato il Gran Premio di Francia, visto che ha tagliato il traguardo quinto e senza ulteriori incidenti. ...

Moto2 - il messaggio di Joan Mir per Honda e Suzuki : 'Sono pronto per la MotoGp' : Joan Mir è il pilota del momento , non tanto per il primo podio in carriera conquistato in Moto2 ma per l'interesse mostrato da alcuni top team della MotoGP. Il pilota spagnolo ha un precontratto con ...

MotoGp – Iannone si propone come compagno di Marquez in Honda : il commento social di Andrea è esilarante [FOTO] : Andrea Iannone si propone sui social come prossimo compagno di squadra di Marc Marquez in Honda Il mercato piloti è uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock della MotoGp. Ieri la Ducati ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso, quindi adesso la Honda deve decidere del futuro della moto attualmente guidata da Dani Pedrosa. Il team giapponese infatti sembra aver fatto un’offerta al forlivese della Ducati, ma ...

MotoGp DIRETTA LE MANS 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : grande equilibrio tra Honda - Yamaha e Ducati : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Francia 2018 a Le MANS: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito Bugatti

MotoGp - ore di attesa per il futuro di Dovizioso : sarà Ducati oppure Honda? : In molti pensavano che il rinnovo di Dovizioso in Ducati sarebbe arrivato molto prima e invece nelle ultime settimane le cose si sono notevolmente complicate. Il pilota italiano ha avanzato una ...

MotoGp Honda - Morbidelli : «Ci aspetta un fine settimana di lavoro» : ROMA - Non sarà facile confermare la top 10 ottenuta a Jerez in circistanze particolari. Ma Franco Morbidelli anche a Le Mans ha intenzione dare continuità alla sua crescita costante, mostrata in ...

MotoGp – Ducati e Dovizioso verso un accordo - ma la Honda ci mette lo zampino : Andrea Dovizioso e Ducati abbattono tutti i muri? A Le Mans troppo presto per un annuncio Una trattativa davvero complicata quella tra Ducati e Dovizioso. Il rinnovo del forlivese col team di Borgo Panigale sembra un affare più tosto del previsto. Non è mancata qualche frecciatina da entrambe le parti: sia il pilota che la squadra puntano a continuare a lavorare insieme dopo la stagione speciale dello scorso anno, al termine della quale ...

MotoGp – Zarco a Le Mans per trionfare - ma attenzione a Honda e Ducati : il programma del Gp di Francia [ORARI e DIRETTE TV] : Johann Zarco gioca in casa, ma i piloti affamati di vittoria sono tanti: ecco il programma dettagliato del weekend del Gp di Francia di MotoGp Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp hanno disputato due importanti giornate di test, una a Jerez e l’altra al Mugello, i campioni delle due ruote sono pronti per un nuovissimo appuntamento stagionale, il Go di Francia. Occhi puntatissimi sui piloti Yamaha, a caccia di ...