MotoGP | GP Italia 2018 | Jorge Lorenzo rinasce e domina al Mugello 2° Dovizioso

MotoGP Italia - prima gioia per Lorenzo con la Ducati : Dovizioso completa la doppietta, anche Rossi sul podio, Marquez cade e chiude 16°

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica : Ordine d’arrivo GP Italia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 99 J. LORENZO 27:10.302 2 4 A. DOVIZIOSO +1.980 3 9 D. PETRUCCI +6.179 4 42 A. RINS +6.521 5 46 V. ROSSI +6.743 6 29 A. IANNONE +7.233 7 35 C. CRUTCHLOW +7.409 8 25 M. VIÑALES +10.131 9 19 A. BAUTISTA +10.272 10 5 J. ZARCO +11.125 CLICCA QUI PER TUTTE ...

Classifica MotoGP / Il Mondiale Piloti : le brutte sorprese in vista del Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Italia 2018 al Mugello. Marquez è già in fuga, strada in salita per gli inseguitori fra cui Rossi e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:18:00 GMT)

MotoGP – Iannone celebra il Mugello : il nuovo casco di Andrea per il Gp d’Italia [GALLERY] : Iannone ‘cambia’ al Mugello: Andrea si mette in testa un casco dalla grafica tutta nuova in onore del Gp d’Italia 2018 Andrea Iannone partirà oggi dalla seconda fila del Gp d’Italia. Dalla quarta casella in griglia il pilota della Suzuki al Mugello potrà dire la sua dopo le prove libere e le qualifiche in cui ha dimostrato ‘di averne’! In vista della sua gara di casa Iannone ha perciò deciso di cambiare la ...

Italia : a Iannone il warm-up in MotoGP : Il pilota della Suzuki ha fatto registrare il miglior tempo con 1'47"080, davanti alla Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez , 1'47"339, e alla Ducati di Andrea Dovizioso , 1'47"398, . ...

