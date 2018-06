MotoGP | GP Catalogna 2018 | programma | orari e tv Si corre fra due settimane a Barcellona

oasport

: MotoGP, GP Catalogna 2018: programma, date, orari e tv. - National : MotoGP, GP Catalogna 2018: programma, date, orari e tv. - ohgillovny : RT @beatriceratopa: 'È durissima adesso! Lorenzo davanti e Rossi dietro! Non c'è spazio qui, bravi! Ce la fa! È entrato, non ci credo! Non… - acehvntzberger : RT @beatriceratopa: 'È durissima adesso! Lorenzo davanti e Rossi dietro! Non c'è spazio qui, bravi! Ce la fa! È entrato, non ci credo! Non… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Tra dueil Circus del Motomondiale tornerà protagonista, in uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito di(Spagna), andrà in scena settimo round stagionale e la sfida sarà infuocata nella classe regina. Marc Marquez sarà, come al solito, il riferimento e le Ducati e le Yamaha cercheranno di mettergli il bastone tra le ruote. Andrea Dovizioso, trionfante l’anno scorso sulla pista catalana, vorrà ripetersi, dando un saggio delle sue qualità di guida mentre Valentino Rossi, in grande evidenza al Mugello (Italia), vorrà essere veloce anche in. Un weekend atteso anche per Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo, grandi interpreti di questo circuito, motivati a far bene in sella alla Honda ed alla Rossa. Si prospetta una tre giorni molto interessante anche nelle altre due classi (Moto3 e Moto2) e gli italiani saranno pronti a contrastare i forti ...