MotoGp – Che sorpresa ai box Ducati | Pirro torna al Mugello col sorriso | “sono diventato

MotoGp - GP Italia 2018 : a che ora comincia la gara? Come vederla gratis e in chiaro su TV8 : Il weekend del Mugello è pronto per vivere il suo culmine, la gara di MotoGP. L’attesa è tutta per Valentino Rossi, che ha infiammato il sabato con una pole-record, la settima sul circuito toscano. Ma la gara sarà molto equilibrata. In prima fila ci sono anche un redivivo Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, con alle spalle Andrea Iannone, Danilo Petrucci e soprattutto Marc Marquez, che a dispetto della sesta posizione di partenza ha il passo ...

MotoGp tv - su che canale vedere il GP d’Italia al Mugello? Gli orari e il programma su Sky e TV8 : Dopo le splendide qualifiche di ieri che hanno incoronato Valentino Rossi in pole position, è tempo delle gare al Mugello. Le tre classi scendono in pista per decretare i vincitori del Gran Premio d’Italia sulla splendida pista incastonata tra le montagne toscane e per regalare il consueto spettacolo ai tanti appassionati che affolleranno i prati e le colline tra le Arrabbiate, la Buccine, le Biondetti o la San Donato. Il programma della ...

L'incidente occorso venerdì a Michele Pirro durante le libere ha tutti con il fiato sospeso in Ducati, ma gli uomini di Borgo Panigale in qualifica hanno festeggiato la grande prova di Jorge Lorenzo, secondo dietro a Valentino Rossi e pronto a dare il massimo anche forte delle modifiche, richieste e poi arrivate, al serbatoio della

MotoGp - GP Italia 2018 : su che canale vedere la gara del Mugello gratis e in chiaro? Il palinsesto tv : orari e programma : Domenica 3 giugno si disputano le gare del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Spettacolo puro al Mugello in una delle grandi classiche del calendario: di fronte a un pubblico caldissimo che non dorme mai, andranno in scena delle gare appassionanti e avvincenti in cui potrà succedere di tutto e dove non mancherà mai l’adrenalina. La fiumana gialla si prepara a sostenere Valentino Rossi che sarà come sempre costretto a un ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Rossi in pole - anche Iannone e Petrucci promossi! (Mugello) : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano

MotoGp – Valentino Rossi in pole al Mugello : le FOTO più belle delle qualifiche del Gp d’Italia [GALLERY] : qualifiche da favola oggi al Mugello! Le FOTO più belle del pomeriggio che ha regalato la pole position del Gp d’Italia a Valentino Rossi Grande festa oggi al Mugello per la spettacolare pole position di Valentino Rossi. Il Dottore ha conquistato la sua settima pole sul circuito italiano, battendo quindi il record di Doohan, fermando il crono sull’1.46.208. Un risultato che fa sorridere il nove volte campione del mondo, che torna in ...

MotoGp – Iannone insoddisfatto dopo le qualifiche del Mugello : “noi al limite - Valentino Rossi invece…” : Andrea Iannone parla dopo le qualifiche del Mugello, il pilota italiano segna il quarto tempo sul circuito di casa Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del Motomondiale. Dietro ...

MotoGp diretta Mugello 2018/ Qualifiche live : Valentino Rossi in pole position! Tre italiani nei primi 5! : diretta MotoGp Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al Mugello: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)

MotoGp Ducati - Pirro : «Sono cose che capitano - io sto bene» : SCARPERIA - 'Dopo il volo ricordo nulla, mi sono risvegliato al centro medico' . È apparso piuttosto sereno Michele Pirro, che ha parlato dall'ospedale Careggi dove è ricoverato dopo il brutto ...

MotoGp Risultati Qualifiche Mugello : Rossi - pole da record! : Valentino Rossi realizza il miglior giro assoluto al Mugello e si porta a casa la pole. Prima fila anche per Jorge Lorenzo e Maverik Viñales Le libere di stamattina e ancora meno quelle di ieri non avevano certo fatto presagire la tenzone che si è svolta durante le Qualifiche appena concluse. Valentino Rossi – un po’ sbiadito durante le free – scende in pista più convinto che mai e porta a casa un pazzesco ...

MotoGp Mugello Rossi : "Che sorpresa la pole; GP duro - ma ora me la godo" : Il padrone di casa ha allestito la festa del sabato: Rossi centra la pole al Mugello, accende di passione il suo pubblico, riassapora una partenza al palo che non conquistava dal GP del Giappone del ...

MotoGp – Lorenzo - Vinales e Valentino Rossi su di giri : le impressioni a caldo dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Lorenzo, Vinales e Valentino Rossi parlano dopo le qualifiche del Mugello in vista del sesto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

MotoGp – Dopo la foto - il primo racconto di Michele Pirro : “ecco cosa mi ricordo” : Michele Pirro racconta il suo spaventoso volo di ieri al Mugello: le prime parole del ducatista Dopo la brutta caduta nelle Fp2 del Gp d’Italia Giornata di qualifiche oggi al Mugello: nei minuti di pausa tra la Q1 e la Q2, un piccolo spazio dedicato a Michele Pirro, protagonista ieri di una spaventosa caduta. Il pilota italiano, wild card al Mugello con Ducati, si trova adesso all’ospedale di Firenze, dove ieri è stato sottoposto ad ...

MotoGp - Mugello 2018 : le qualifiche e la pole in diretta LIVE : pole di Valentino Rossi nel GP d'Italia: il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore per commemorare il 2 giugno, ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46"208, nuovo ...