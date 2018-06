MotoGp | al Mugello vince Lorenzo | poi Dovizioso e Rossi

MotoGp – Ingresso trionfale al Mugello - Rossi e Dovizioso arrivano… saltellando insieme sul podio [VIDEO] : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso arrivano sul podio del Mugello saltellando abbracciati: l’entrata degli italiani è speciale Grande festa, questo pomeriggio, al Mugello. Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in Ducati, dopo un lungo periodo di difficoltà. Alle spalle del maiorchino, il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, che fa dunque sorridere il team di Borgo Panigale per una speciale doppietta rossa. Splendido terzo ...

CLASSIFICA MotoGp / Mondiale Piloti - Gp Italia 2018 (Mugello) : Marquez resta 1^ Valentino Rossi lo avvicina : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGp - Lorenzo vince al Mugello : RESPECT The @DucatiMotor boys go 1-2 in Mugello! #ItalianGP pic.twitter.com/9NqBDyuDC6 - MotoGP" , @MotoGP, June 3, 2018 MotoGP, la cronaca della gara Partenza fantastica per Lorenzo che si piazza al ...

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

MotoGp 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono aiuti dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

MotoGp - il circuito del Mugello visto dal satellite : Poche ore prima della partenza del Motomondiale , il circuito del Mugello si presentava così. A catturare l'immagine dall'alto è stato il satellite ad altissima risoluzione Deimos-2 Foto Deimos ...

Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia al Mugello/ MotoGp - “Speciale trionfare qui - contratto? Ormai è tardi…” : Motogp, Jorge Lorenzo: “Le modifiche sulla Ducati funzionano, nessuna vendetta, correrò per altri 2 anni". Ottimo secondo posto per il pilota spagnolo dopo le prove al Mugello(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:07:00 GMT)

VIDEO MotoGp - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGp Risultati Gara Mugello : Italia a tutto gas! : Al Mugello vince l’Italia. Con le due Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, e Valentino Rossi Rossi davanti a Lorenzo e Viñales. Altri due Italiani – Iannone e Petrucci – a precedere il leader del Mondiale, Márquez : ecco le prime due file della griglia di partenza del Mugello come decretato dalle qualifiche di ieri. Semaforo verde e… via al Grand Prix d’Italia! Grande partenza di Jorge Lorenzo che ...

MotoGp - Lorenzo boom al Mugello : “la Ducati non mi ha creduto - adesso è troppo tardi per il rinnovo” : Jorge Lorenzo ha confermato dopo la vittoria al Mugello che lascerà la Ducati, tra sette giorni il maiorchino svelerà la sua prossima destinazione Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una ...

MotoGp - pagelle GP Mugello 2018 : Jorge Lorenzo stupisce - bene Dovizioso e Rossi - sparisce Vinales - Marquez dietro la lavagna : Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle edizione Mugello ai protagonisti della gara della MotoGP con alcuni piloti che meritano voti altissimi, ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - dopo la vittoria al Mugello cambia tutto? Domenicali sicuro : “non c’è niente di deciso!” : Jorge Lorenzo-Ducati: il matrimonio potrebbe rimanere in piedi. dopo la vittoria del maiorchino al Mugello le porte rimangono aperte Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in sella alla ...

MotoGp - doppietta Ducati al Mugello : Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGP del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la gara, ...