Motocross | GP Gran Bretagna MX2 2018 | Pauls Jonass domina a Matterley Basin | Jorge Prado

(Di domenica 3 giugno 2018)la scena nell’appuntamento britannico di), del Mondialedi Mx2. L’alfiere della KTM ha fatto proprie gara-1 e gara-2 con estrema sicurezza, facendo valere la legge del più forte anche in questo round. Niente da fare per il rivale n.1 in graduatoria generale, lo spagnolo, che pur cercando di mettere in difficoltà il lettone nel corso della seconda run, poco ha potuto contro le qualità velocistiche del compagno di marca (KTM). Si tratta della quinta doppietta per il n.1 in questa categoria, che conferma ancora una volta di avere una marcia in più rispetto ai rivali. In terza piazza, nell’overall, troviamo il centauro della Honda Calvin Vlaanderen che, grazie al terzo posto della seconda run, ha concluso il GP sul gradino più basso del podio, essendo “il primo degli umani”, alle spalle dei ...