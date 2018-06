Motocross Gp Gran Bretagna 2018 Matterley Basin | streaming video e diretta tv | orario e

Motocross - GP Gran Bretagna 2018 : chi riuscirà a fermare Jeffrey Herlings? Antonio Cairoli per uscire dalla crisi : Ottavo round del Mondiale Motocross. In Gran Bretagna si corre sul circuito di Matterley Basin, sede dell’ultima edizione del Motocross delle Nazioni. Sarà come al solito Jeffrey Herlings il protagonista più atteso in MXGP, leader incontrastato della classifica mondiale. L’ultima gara in Germania è stata l’ennesimo show del pilota olandese, che ha portato a casa un’altra doppietta. I punti di vantaggio su Antonio Cairoli ...