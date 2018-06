Motociclista morto | all' origine dello scontro forse una buca

Secugnago. Un Motociclista morto in un incidente sulla SS9 : Scontro frontale a Secugnago (Lodi) sulla SS9. La vittima stava percorrendo la via Emilia quando dalla Sp143 è sopraggiunto un

Napoli - sequestrano ambulanza e operatori per soccorrere Motociclista morto : Lo riferisce l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha raccolto le testimonianze dei paramedici

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contromano - morto un Motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contromano - morto un Motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto Motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Giro 2018 : incidente ad Agrigento - morto un Motociclista del servizio d'ordine : E' morto il motociclista del servizio d'ordine investito questo pomeriggio, prima dell'avvio della quinta tappa del Giro d'Italia , sulla statale 640 "Strada degli Scrittori", ad Agrigento. Dalle ...

Torino - morto Motociclista in corso Novara/ Fatale lo scontro con auto : centauro deceduto sul colpo : Torino, morto motociclista in corso Novara, Fatale lo scontro con auto: centauro deceduto sul colpo. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 7:00: in corso gli accertamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:38:00 GMT)

Fabrizio Franzini - domani l'addio al Motociclista morto a 40 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Fabrizio Franzini, domani l'...

Finisce fuori strada per una buca - morto Motociclista 40enne : L'Aquila - Stava facendo il solito giro con gli amici a bordo della sua moto quando ha preso una buca finendo fuori strada. L'impatto contro il guard-rail è stato tremendo, a nulla sono valsi i tentativi degli altri motociclisti tra i quali c'era anche il fratello, di rianimarlo. È così che è morto Angelo Pascale 40 anni Campobasso. L'incidente è avvenuto all'uscita di Barrea, proprio quando la ...

Finisce fuori strada per una buca - morto Motociclista 40enne : L'Aquila - Stava facendo il solito giro con gli amici a bordo della sua moto quando ha preso una buca finendo fuori strada. L'impatto contro il guard-rail è stato tremendo, a nulla sono valsi i tentativi degli altri motociclisti tra i quali c'era anche il fratello, di rianimarlo. È così che è morto Angelo Pascale 40 anni Campobasso. L'incidente è avvenuto all'uscita di Barrea, proprio quando la ...

Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento : morto un Motociclista : Stefano Sacchetti, 29 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto in un Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale Palermo-Agrigento, nelle vicinanze del bivio per ...