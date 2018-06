Moto3 | GP Italia 2018 | risultato e classifica gara Vince Jorge Martin Marco Bezzecchi e

Moto3 Italia - Martin brucia Bezzecchi al fotofinish : SCARPERIA - Jorge Martin vince il Gran Premio della Moto3 sul circuito del Mugello bruciando al fotofinish Marco Bezzecchi. La gara è stata dominata da Martin, Bezzecchi e di Giannantonio che hanno ...

Moto3 – Martin al fotofinish rovina la festa agli italiani : al Mugello seguono allo spagnolo Bezzecchi e Di Giannantonio : Sul circuito del Mugello il padrone della gara di Moto3 è Jorge Martin, lo spagnolo trionfa davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio La prima gara sul circuito del Mugello è andata in scena regalando spettacolo. Il Gp d’Italia di Moto3 ha incoronato Jorge Martin, più veloce di tutte le prove libere e delle qualifiche. Dopo una lotta serrata per i posti sul podio tra Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, a spuntarla al ...

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Martin in pole - Bezzecchi difende il primato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Italia. È Jorge Martin l’uomo da battere, velocissimo per tutto il weekend e in pole position ad un passo dal record. Lo spagnolo è reduce da due gare in cui non è arrivato a punti, vittima di due incidenti, e al Mugello vuole quindi tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica. Dovrà difendersi, dunque, il leader, Marco Bezzecchi, che scatterà dalla quinta ...

Moto3 Italia : in pole c'è Martin - poi due giapponesi : SCARPERIA - Davanti a tutti partirà Jorge Martin su Honda. Lo spagnolo ha centrato la 13a pole in carriera, il record in Moto 3 da condividere insieme all'ex pilota di categoria Alex Rins. A quasi due ...

Gp Italia : Martin conquista pole Moto3 : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 2 GIU - Jorge Martin , Honda, ha conquistato la pole position nella classe Moto3 del Gp d'Italia sulla pista del Mugello, col miglior crono di 1'56''634, a soli 19 ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : qualifiche. Ennesima pole per Jorge Martin - davanti a Suzuki e Sasaki - indietro gli italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) centra la pole position anche nel Gran Premio d’Italia della Moto3 al Mugello, e raggiunge il record di partenze al palo della categoria a quota 13. Lo spagnolo, infatti, fa segnare un ottimo 1:56.634, distanziando i sorprendenti giapponesi Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Ayumu Sasaki (Honda Petronas) rispettivamente di 190 e 210 millesimi. In seconda fila prenderà il via lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3. Jorge Martin ancora il più veloce - Bezzecchi e Migno lo inseguono : Jorge Martin continua ad essere il più veloce nel corso del weekend del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro iberico, in sella alla Honda del team di Fausto Grestini, si è preso anche la miglior prestazione delle PL3 con il crono di 1’57″337. Un tempo notevole per l’iberico che ha dato un saggio della sua velocità ma gli Italiani non sono stati a guardare. Marco Bezzecchi, leader del ...

LIVE Moto3 - GP Italia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Martin e Canet favoriti. Azzurri - serve la scossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello sarà ancora una volta Spagna vs Italia. Jorge Martin ed Aron Canet hanno dominato la scena nel corso dei turni di prove libere del venerdì, mettendo in evidenza un gran feeling con la pista toscana, esprimendo grande velocità. In particolare, l’alfiere del Team Gresini ha fatto vedere ottime ...

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : tra poco di nuovo in pista per la seconda sessione di prove libere! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d'Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Andrea Migno (4°) il migliore degli italiani : E’ Jorge Martin (Honda – Del Conca Gresini Moto3) il più veloce delle prove libere 1 del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Il pilota spagnolo ha confermato la sua grande affinità con il time-attack, ottenendo la miglior prestazione di 1’58″078, a precedere di 0″286 il connazionale Aron Canet (Honda – Estrella Galicia 0,0) e di 0″401 la KTM del tedesco Philipp Öttl (Sudmetal ...

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello sarà grande spettacolo in pista. L’equilibrio regna sovrano nella minima cilindrata. All’appuntamento toscano ci arriva da leader Marco Bezzecchi, ancora in testa alla classifica nonostante la caduta di Le Mans. Un episodio sfortunato, che tuttavia non cancella quanto di buono ...

Moto3 - GP Italia 2018 : Marco Bezzecchi prova a rinforzare la leadership in casa. Jorge Martin per cambiare rotta : Il GP d’Italia è forse la gara più pazza e bella per la Moto3. Al Mugello l’equilibrio regna sovrano nella categoria più leggera, con le moto che sfrecciano e danno spettacolo sul lungo rettilineo d’arrivo e tra le curve del tracciato toscano. All’appuntamento Italiano ci arriva da leader Marco Bezzecchi, ancora in testa alla classifica nonostante la caduta di Le Mans. Un episodio sfortunato, che tuttavia non cancella ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : sarà sfida tra Italia e Spagna per la vittoria : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti . Si parte dal warm-up alle ore 8.40. La gara è ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : sarà sfida tra Italia e Spagna per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Le Mans si preannuncia un altro confronto appassionante tra Spagna e Italia. Jorge Martin ha ottenuto la 12esima pole in carriera ed ha dato dimostrazione di essere assai in palla sulla sua Honda. Attenzione però a sottovalutare Enea Bastianini, molto consistente nel corso dei turni di prove libere, autore del terzo tempo nelle ...