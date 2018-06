Moto2 – Un portoghese trionfa al Mugello | braccia al cielo per Oliveira davanti a

sportfair

: #SkyMugello Bellissima gara in #Moto2 , speriamo nella doppietta italiana @7balda @PeccoBagnaia, un osso duro il portoghese @OliveiraMoto2. - giunga75 : #SkyMugello Bellissima gara in #Moto2 , speriamo nella doppietta italiana @7balda @PeccoBagnaia, un osso duro il portoghese @OliveiraMoto2. -

(Di domenica 3 giugno 2018) La gara didelva alMiguel, dopo la vittoria di Jorge Martin in Moto3 Dopo l’uscita di scena del poleman, Mattia Pasini, il Gp d’Italia dellaincorona Miguel. L’ultima fase della gara, sul circuito del, è una battaglia all’ultimo respiro tra Lorenzo Baldassarri e Miguel, che hanno avuto per tutto il tempo alle calcagna Francesco Bagnaia e Joan Mir. Una gara a quattro per il podio che si conclude però con la vittoria del, con dietro in ordine Lorenzo Baldassarri, Joan Mir e Pecco Bagnaia. Dopo che nella Moto3 a vincerea due italiani (Bezzecchi e Di Giannantonio) è stato lo spagnolo Jorge Martin, anche per lanon ce la fa are un italiano. Da decidere ora rimane solo il vincitore della classe regina, sarà finalmente un pilota azzurro? Ecco tutti i tempi dei piloti al ...