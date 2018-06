Moto2 Mugello | sprint vincente di Oliveira; Baldassarri 2° | Bagnaia 4°

Moto2 - Mugello : Bagnaia 4° resta leader del mondiale : Non è arrivato il podio, ma in compenso sono arrivati 13 preziosi punti per la classifica di campionato. Al Gran Premio d'Italia Oakley del Mugello Francesco Bagnaia conclude quarto e conserva la ...

Moto2 – Un portoghese trionfa al Mugello : braccia al cielo per Oliveira davanti a Baldassarri : La gara di Moto2 del Mugello va al portoghese Miguel Oliveira, dopo la vittoria di Jorge Martin in Moto3 Dopo l’uscita di scena del poleman, Mattia Pasini, il Gp d’Italia della Moto2 incorona Miguel Oliveira. L’ultima fase della gara, sul circuito del Mugello, è una battaglia all’ultimo respiro tra Lorenzo Baldassarri e Miguel Oliveira, che hanno avuto per tutto il tempo alle calcagna Francesco Bagnaia e Joan Mir. Una ...

LIVE Moto2 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Azzurri all’assalto - Alex Marquez lo spauracchio : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2018 della Moto2. Sul tracciato del Mugello andrà in scena il grande spettacolo della classe mediana, con i piloti Italiani che faranno di tutto per aggiudicarsi la gara di casa e, di conseguenza, allungare la striscia di cinque vittorie su cinque in questo Mondiale 2018. Davanti a tutti scatterà il vincitore dell’edizione di un anno fa, Mattia Pasini, che ha centrato la pole ...

Moto2 - dopo la pole position di Valentino Rossi arriva anche quella di Pasini : le qualifiche del Mugello parlano italiano! : Pasini si prende la pole position al Mugello nella Moto2, dopo Valentino Rossi anche Mattia segna il tempo migliore in qualifica Il Mugello porta bene ai piloti italiani. Sia in MotoGp che in Moto2 sono italiani i poleman di giornata. dopo la magnifica pole position di Valentino Rossi nella top class, arriva anche quella di Mattia Pasini nella classe 250. Il motociclista di Rimini ferma il cronometro sul tempo migliore e si piazza nella prima ...

Moto2 e Moto3 : la diretta delle qualifiche dal GP del Mugello : Martin ha vissuto fino a questo momento una stagione sfortunata, con qualche caduta di troppo nella prima metà del Mondiale. Ma lo spagnolo, dopo l'ottimo risultato nelle Libere del venerdì, si è ...

Moto2 - Bagnaia : 'Competitivi sempre - e soprattutto al Mugello' : Chi ben comincia è già a metà dell'opera. Questo l'auspicio dello Sky Racing Team VR46 alla luce di un promettente avvio del Gran Premio d'Italia Oakley classe Moto2 al Mugello: Francesco Bagnaia ...

Moto2 - Mugello : Bagnaia top-3 e gran passo : Positive conferme per lo Sky Racing Team VR46 al termine della prima giornata di prove libere della classe Moto2 al Mugello. Francesco Bagnaia ribadisce con il terzo tempo il suo stato di forma per ...

Moto2 - GP Mugello 2018 : prove libere 2. Joan Mir piazza il miglior tempo davanti a Lowes - poi tanta Italia nelle prime posizioni : Il miglior tempo della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia della Moto2 porta la firma dello spagnolo Joan Mir (Honda EG 0,0 VDS) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:52.124. Il campione del mondo in carica della Moto3 è stato in grado di piazzare il giro più veloce in chiusura di sessione, dimostrando di essersi ormai ambientato nella classe mediana. Al Mugello, tuttavia, regna l’equilibrio, ed i ...

