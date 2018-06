Moto | Rossi | podio al Mugello è speciale

VIDEO MotoGP - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGp – Valentino Rossi severo ma sorridente : “penso di aver fatto un buon lavoro - ma adesso devono aiutarci!” : Valentino Rossi, il terzo posto del Mugello e i problemi Yamaha ancora irrisolti: il Dottore lancia un messaggio ai giapponesi della Yamaha Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in sella alla ...

MotoGP - pagelle GP Mugello 2018 : Jorge Lorenzo stupisce - bene Dovizioso e Rossi - sparisce Vinales - Marquez dietro la lavagna : Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle edizione Mugello ai protagonisti della gara della MotoGP con alcuni piloti che meritano voti altissimi, ...

Moto Gp : Rossi terzo in pista - ma primo in amore con la nuova fidanzata ai box : Valentino Rossi non ha vinto. Solo terzo il pesarese nella gara della Moto Gp al Mugello, il gran premio d’Italia che ha corso con un casco tricolore. Ad attenderlo ai box c’è comunque un premio. La vittoria di Valentino è aver ritrovato l’amore. Davanti a lui, in gara, sono finite le Ducati (Moto italiane nel gran premio di casa) di Lorenzo e Dovizioso che partivano dietro rispetto alla sua pole position. Accanto a lui però c’è sempre stata ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 dopo il Mugello : Marc Marquez al comando - Valentino Rossi a 23 punti! Dovizioso quarto : Marc Marquez rimane in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 anche al termine del GP d’Italia. La sesta tappa non ha sorriso allo spagnolo della Honda che è caduto e ha chiuso in 16esima posizione, fuori dalla zona punti, ma la leadership è sempre tra le sue mani. Valentino Rossi, grazie al terzo posto ottenuto al Mugello, sale in seconda posizione a 23 lunghezze di distacco dal Campione del Mondo. Andrea Dovizioso è quarto a 29 ...

Marquez scivola via e perde punti preziosi, ne approfittano tutti i suoi rivali: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d'Italia E' Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d'Italia! Al Mugello il maiorchino della Ducati ha trovato la sua prima, speciale, vittoria in rosso. Una doppietta Ducati favolosa, davanti al pubblico italiano, con Dovizioso secondo, seguito da un positivo Valentino Rossi, che è riuscito ad avere la meglio ...

MotoGp – Lorenzo si toglie i sassolini dalle scarpe - Dovi recrimina e Rossi si gode il podio : le parole del parco chiuso : Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi esprimono nel parco chiuso le proprie sensazioni subito dopo il Gp del Mugello Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una prestazione pazzesca ...

