Moto | Italia | caduto Marquez

MotoGP - Ordine d'arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica : Ordine d'arrivo GP Italia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 99 J. LORENZO 27:10.302 2 4 A. DOVIZIOSO +1.980 3 9 D. PETRUCCI +6.179 4 42 A. RINS +6.521 5 46 V. ROSSI +6.743 6 29 A. IANNONE +7.233 7 35 C. CRUTCHLOW +7.409 8 25 M. VIÑALES +10.131 9 19 A. BAUTISTA +10.272 10 5 J. ZARCO +11.125

MotoGp – Semafori spenti al Mugello : il VIDEO della partenza del Gp d'Italia : Jorge Lorenzo subito in testa: il VIDEO della partenza del Gp d'Italia, è subito spettacolo al Mugello Al termine di un Inno di Mameli da brividi e dopo lo spettacolo delle Frecce Tricolore sulla pista del Mugello, i Semafori si sono spenti finalmente sulla pista italiana per dare ufficialmente il via al Gp d'Italia. Valentino Rossi, in pole, è stato subito superato da Jorge Lorenzo, che si è portato in testa alla corsa.

Gp Italia : Oliveira vince in Moto2 : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 03 GIU - Miguel Oliveira ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran Premio d'Italia al Mugello. Partito dall'11/a piazza, il pilota portoghese della Ktm ha combattuto ...

LIVE MotoGP - GP Italia 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d'Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Al Mugello si preannuncia una gara letteralmente infuocata e appassionante dove può succedere davvero di tutto, ci sarà da divertirsi in un pomeriggio infuocato dove le alte temperature potrebbero condizionare la classifica finale. Tutto il popolo giallo è accorso in massa sulle colline toscane per assistere all'evento, tutti pronti a

Classifica Mondiale Moto2 - GP Italia 2018 : Francesco Bagnaia mantiene la vetta - Miguel Oliveira si avvicina : Francesco Bagnaia mantiene la vetta della graduatoria iridata della Moto2, dopo il round del Mugello (Italia). Tuttavia, visto il quarto posto del centauro Italiano, il vincitore del GP Miguel Oliveira, in sella alla KTM, recupera dei punti ed ora è a -13. Lorenzo Baldassarri è terzo a 27 lunghezze da “Pecco“. Classifica Mondiale Moto2 2018 1 Bagnaia Francesco ITA 111 2 13 13 Oliveira Miguel POR 98 3 27 14 BALDASSARRI Lorenzo ITA ...

Moto2 Italia : trionfo di Oliveira - Baldassarri 2° : SCARPERIA - Oliveira vince il Gran Premio della Moto2 sul circuito del Mugello. Seconda posizione per Baldassarri, terza per Bagnaia. Avvicente la battaglia finale per il primo posto.

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica della gara. Il trionfo di Oliveira davanti a Baldassarri. Bagnaia è quarto - cade Pasini : Che gara signori! Il sesto round del Mondiale 2018 della Moto2, sul tracciato del Mugello (Italia), ha regalato tantissime emozioni. Al termine di una lotta infinita, ha la meglio il portoghese della KTM Miguel Oliveira che, in un arrivo in volata, precede il nostro Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) e lo spagnolo Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS). Amara caduta per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), quando era in testa alla corsa. Il leader del ...

Italia : nella Moto 3 vince Martin : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 03 GIU - Jorge Martin , Honda, del team Gresini ha vinto il Gp d'Italia nella classe Moto 3.

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi per un sogno - Dovizioso e Iannone da battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Italia, sesta prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il "46", nella giornata di ieri, ha scritto un'altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po' di tempo è passato ma Valentino è sempre lì, pronto a combattere, contro

MotoGp – Iannone celebra il Mugello : il nuovo casco di Andrea per il Gp d'Italia [GALLERY] : Iannone 'cambia' al Mugello: Andrea si mette in testa un casco dalla grafica tutta nuova in onore del Gp d'Italia 2018 Andrea Iannone partirà oggi dalla seconda fila del Gp d'Italia. Dalla quarta casella in griglia il pilota della Suzuki al Mugello potrà dire la sua dopo le prove libere e le qualifiche in cui ha dimostrato 'di averne'! In vista della sua gara di casa Iannone ha perciò deciso di cambiare la

MotoGP - GP Italia 2018 : a che ora comincia la gara? Come vederla gratis e in chiaro su TV8 : Il weekend del Mugello è pronto per vivere il suo culmine, la gara di MotoGP. L'attesa è tutta per Valentino Rossi, che ha infiammato il sabato con una pole-record, la settima sul circuito toscano. Ma la gara sarà molto equilibrata. In prima fila ci sono anche un redivivo Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, con alle spalle Andrea Iannone, Danilo Petrucci e soprattutto Marc Marquez, che a dispetto della sesta posizione di partenza ha il passo

Classifica Mondiale Moto3 - GP Italia 2018 : Marco Bezzecchi conserva il primo posto con tre punti di vantaggio su Jorge Martin : C'è ancora Marco Bezzecchi in testa alla Classifica del Mondiale di Moto3 dopo il GP d'Italia. Il pilota Italiano ha provato a dare tutto nella gara di casa, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza, per soli 19 millesimi, alle spalle di Jorge Martin, trionfatore. Lo spagnolo è così tornato a punti dopo due zeri consecutivi, rilanciando la propria corsa al titolo. Il distacco del pilota del team Gresini dall'Italiano è