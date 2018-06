Moto 2 e Moto3 | la diretta del GP Mugello

MotoGP - GP Mugello 2018 - i warm up : Martin è il migliore in Moto3 : Jorge Martin , Honda, ha realizzato il miglior tempo nel warm up del GP d'Italia in Moto3 con il tempo di 1'57"126. Nei 20 minuti utili per effettuare l'ultima e definitiva messa a punto della moto in ...

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Martin in pole - Bezzecchi difende il primato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Italia. È Jorge Martin l’uomo da battere, velocissimo per tutto il weekend e in pole position ad un passo dal record. Lo spagnolo è reduce da due gare in cui non è arrivato a punti, vittima di due incidenti, e al Mugello vuole quindi tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica. Dovrà difendersi, dunque, il leader, Marco Bezzecchi, che scatterà dalla quinta ...

Moto3 : pole di Martin - sorprendono i giapponesi : Tornano alla ribalta i giapponesi e ritorna di prepotenza Jorge Martin, al primo posto della griglia di partenza. Non stupisce ovviamente lo spagnolo, che deve rincorrere in campionato Bezzecchi e Di ...

Moto3 - Bulega : 'Passi avanti senza scie' : Dalle qualifiche del Gran Premio d'Italia Oakley al Mugello qualche incoraggiante segnale di ripresa. Lo Sky Racing Team VR46 cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno con Nicolò Bulega, per quanto ...

Moto3 - Mugello : Bulega in 6° fila - più dietro Foggia : ... con la consapevolezza che al Mugello conta restare agganciato al folto gruppo di testa sin dallo spegnimento del semaforo in programma domani alle 11:00 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Foggia ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : qualifiche. Ennesima pole per Jorge Martin - davanti a Suzuki e Sasaki - indietro gli italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) centra la pole position anche nel Gran Premio d’Italia della Moto3 al Mugello, e raggiunge il record di partenze al palo della categoria a quota 13. Lo spagnolo, infatti, fa segnare un ottimo 1:56.634, distanziando i sorprendenti giapponesi Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Ayumu Sasaki (Honda Petronas) rispettivamente di 190 e 210 millesimi. In seconda fila prenderà il via lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a ...

Moto2 e Moto3 : la diretta delle qualifiche dal GP del Mugello : Martin ha vissuto fino a questo momento una stagione sfortunata, con qualche caduta di troppo nella prima metà del Mondiale. Ma lo spagnolo, dopo l'ottimo risultato nelle Libere del venerdì, si è ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3. Jorge Martin ancora il più veloce - Bezzecchi e Migno lo inseguono : Jorge Martin continua ad essere il più veloce nel corso del weekend del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro iberico, in sella alla Honda del team di Fausto Grestini, si è preso anche la miglior prestazione delle PL3 con il crono di 1’57″337. Un tempo notevole per l’iberico che ha dato un saggio della sua velocità ma gli Italiani non sono stati a guardare. Marco Bezzecchi, leader del ...

LIVE Moto3 - GP Italia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Martin e Canet favoriti. Azzurri - serve la scossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello sarà ancora una volta Spagna vs Italia. Jorge Martin ed Aron Canet hanno dominato la scena nel corso dei turni di prove libere del venerdì, mettendo in evidenza un gran feeling con la pista toscana, esprimendo grande velocità. In particolare, l’alfiere del Team Gresini ha fatto vedere ottime ...

Moto3 - Gp Mugello Day 1 : Di Giannantonio : 'Un venerdì che ci lascia ben sperare' : Però in questa gara non avremo scuse, siamo sulla pista più bella del mondo e vogliamo fare benissimo" . Condividi su WhatsApp Moto3 - Gp Mugello Day 1: Di Giannantonio: 'Un venerdì che ci lascia ben ...