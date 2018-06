Morta Alessandra Appiano Si tratta di un suicidio

ilgiornale

: Milano, morta la scrittrice Alessandra Appiano. Aveva 59 anni. Per gli inquirenti sarebbe 'gesto volontario' ?… - RaiNews : Milano, morta la scrittrice Alessandra Appiano. Aveva 59 anni. Per gli inquirenti sarebbe 'gesto volontario' ?… - Corriere : È morta la scrittrice e conduttrice Alessandra Appiano, aveva 59 anni - ilpost : È morta la scrittrice e giornalista Alessandra Appiano: aveva 59 anni -

(Di domenica 3 giugno 2018)a 59 anni a Milano. La scrittrice, cronista e conduttrice televisiva avrebbe deciso di togliersi la vita. Sarebbe questo l'orientamento degli investigatori che stanno conducendo alcune indagini sul decesso. Con il suo primo romanzo "Amiche di salvataggio" aveva vinto, nel 2003, il premio Bancarella. Inoltre era stata autrice di altri volumi tradotti anche in altri Paesi d'Europa. Da tempo collaborava con diverse testate e ha partecipato spesso ad alcuni talk show sia in Rai, sia in Mediaset.Nella sua esperizna in tv è strata conduttrice e autrice di programmi come "Passaparola". Il suo ultimo libro è uscito a maggio 2017, "Ti meriti un amore". Adesso toccherà agli inquirenti capire quali possano essere stati i motivi che hanno spinto laa togliersi la vita.