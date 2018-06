Mondiali | 23 Russia | c' è 38enne Ignasevich

Verso Russia 2018 - Federico Buffa racconta Storie Mondiali : Buffa racconterà le Storie dei personaggi che hanno reso immortale la Coppa del Mondo: il Grande Uruguay , Uruguay 1930, , Il Maracanazo , Brasile 1950, , Football Back Home , Inghilterra 1966, , ...

Mondiali 2018 Russia - Cristiano Ronaldo : un torero come guardia del corpo : Che per garantirsi una maggiore tranquillità durante il prossimo campionato del Mondo ha deciso di assumere una guardia del corpo personale. Nulla di strano direte voi? Sì certo, se non fosse che l'...

Mondiali 2018 Russia - la Germania non vince più : 5 insuccessi di fila - non succedeva dal 1988 : Un momentaccio per i campioni del mondo in carica, per definizione abituati a vincere ogni singola partita. Prima del debutto russo contro il Messico del 17 giugno l'ultimo test per Löw sarà contro l'...

Mondiali 2018 Russia - l'ex Ct del Belgio Wilmots : 'Esclusione Nainggolan? Sono sorpreso' : Continua a far discutere la mancata convocazione di Radja Nainggolan al prossimo campionato Mondiale. L'attuale commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha infatti deciso di fare a meno del ...

Mondiali Russia 2018 - ecco perché la Roma tiferà la Nigeria? : ... come si potrebbe pensare, visto il boom di divise vendute dalla selezione africana che l'hanno già trasformata nella "squadra simpatia" della prossima edizione della Coppa del Mondo. Molti utenti ...

Mondiali 2018 Russia - spoiler del Belgio sui 23 convocati : tutta colpa dei materassi personalizzati : Sels, Kabasele, Dendoncker, ma anche Januzaj vecchia conoscenza del Manchester United e Jordan Lukaku della Lazio: cosa hanno in comune questi cinque giocatoti? Non andranno in Russia con il Belgio, ...

Mondiali Russia 2018 - Nike presenta la collezione 'Football' : ... il calcio rappresenta l'opportunità di mixare i ricordi di gioventù, come ascoltare musica hip-hop andando alle partite di calcio al liceo, con l'interesse da adulto di coniugare lifestyle e sport ...

Mondiali 2018 Russia - i 10 giovani talenti da seguire : Il 14 giugno prenderà il via la Coppa del Mondo e, oltre ai campioni già affermati, ci sono tanti calciatori in rampa di lancio che potrebbero compiere il salto di qualità in Russia. Ecco chi sono 10 più interessanti da osservare vicino al ...

Mondiali 2018 Russia - giocatore di Cherchesov accusato di doping : Gli errori più grossi vengono commessi prima dei grandi eventi, mentre alla Coppa del Mondo ci saranno solo esperti stranieri per l'antidoping che, quindi, garantiranno l'assoluta imparzialità ...

Mondiali 2018 Russia - Tunisia-Turchia : Tosun minaccia un tifoso e viene espulso : La Nazionale del Ct Lucescu assisterà comunque alla Coppa del Mondo, come l'Italia, solo da aspettatrice, mentre i tunisini saranno impegnati nel girone con Belgio, Inghilterra e Panama. Il debutto ...

Mondiali Russia 2018 - i numeri del Brasile per la rassegna iridata : Neymar tiene la 10 : Il Brasile ha reso nota la numerazione per i Mondiali di Russia 2018, il numero 10 resta sulle spalle di Neymar Il Brasile ha ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Russia. Neymar indosserà la numero 10, l’attaccante Gabriel Jesus prenderà la 9, Marcelo avrà la casacca numero 12, mentre Coutinho vestirà la maglia 14. Alisson (1, portiere), Thiago Silva (2), Miranda (3), Geromel (4), Casemiro (5), ...

Mondiali di calcio Russia 2018 : chi sono le favorite? : Giovedì 14 giugno 2018 la partita Russia – Arabia Saudita darà il via alla 21 edizione del Campionato Mondiale di calcio organizzato dalla FIFA. Delle trentadue squadre qualificate alla fase finale alcune come la Germania, l’Argentina, il Brasile e la Spagna rivestono il classico ruolo di favorite, mentre altre possono essere considerate outsider. Chi sono le favorite di questo Mondiale? Favorita d’obbligo appare la Germania, che ha avuto ...

Mondiali 2018 Russia - 8 record storici della Coppa del Mondo pronti per essere battuti : Trentadue giorni, sessantaquattro partite, e la possibilità di entrare nella storia del calcio. Mancano appena due settimane al più importante torneo di sempre, perché nel Mondiale ogni giocata rimane ...