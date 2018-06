Mondiali | Australia chiama ancora Cahill

Curling - Mondiali doppio misto 2018 : risultati e classifica prima giornata. L’Italia parte battendo l’Australia : A Oestersund (Svezia) sono iniziati i Mondiali doppio misto di Curling, rassegna iridata che chiude la stagione invernale sul ghiaccio. L‘Italia è presente con la coppia composta da Veronica Zappone e Simone Gonin che ha sconfitto l’Australia per 8-4 portandosi subito in testa al proprio gruppo. Oggi sono sono giocate ben quattro sessioni, tutte le squadre sono scese in campo per disputare un solo incontro. Di seguito tutti i ...