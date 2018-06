Minniti | L' Italia non diventi l' Ungheria del Mediterraneo

MIGRANTI - SALVINI-VIMINALE A DUE VELOCITÀ/ “Clandestini - pacchia finita” : Minniti - “Italia non è Ungheria” : MIGRANTI, Salvini e il Viminale a due VELOCITÀ: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Alfano e Minniti concedono la cittadinanza italiana al piccolo Alfie : I genitori vorrebbero portarlo al Bambin Gesù per le cure palliative. Sospeso il distacco dei macchinari che lo tengono in vita

Minniti 'Nel 2017 in Italia il tasso di reati più basso degli ultimi dieci anni' : ROMA - 'Nel 2017 si è registrato il più basso tasso di reati degli ultimi dieci anni, un risultato straordinario che l'Italia farebbe male a dimenticare'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco ...

Cosa ha detto Minniti al Giornale sul rischio di attentati in Italia : Il rischio terrorismo "era e rimarrà alto", e l'attenzione marcata ora è per i 'lupi solitari', capaci di muoversi in piena autonomia. Il ministro dell'Interno Marco Minniti lo ha detto a più riprese nei giorni scorsi e specie in prossimità di importanti scadenze e festività, e lo ribadisce oggi in un'intervista al quotidiano Il Giornale, dove parla anche ...

Bardonecchia - Minniti : “Risposta italiana all’altezza”. E torna a rivendicare gli accordi con la Libia sui migranti : “In sintesi, a un fatto grave c’è stata una risposta all’altezza da parte dell’Italia”. Per il ministro degli Interni uscente Marco Minniti, Roma ha reagito “con tempestività” all‘incursione dei doganieri francesi nella sede di una ong che a Bardonecchia assiste i migranti. “Si è convocato l’ambasciatore francese a Roma e la nota della Farnesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, ...

Bardonecchia - governo italiano smentisce Parigi. Minniti : “Fatti gravi - stop agli accordi” : È scontro diplomatico tra la Francia, che sostiene si aver agito in base a vecchi accordi, e l'Italia che smentisce categoricamente. Viminale: "Ora gli sconfinamenti vanno autorizzati ogni volta"Continua a leggere

Minniti - minaccia jihad mai così forte in Italia : Il quadro che è venuto fuori dall'inchiesta sull'imam di Foggia "non ha eguali in Occidente". Lo dice, in un'intervista alla Stampa, il ministro dell'Interno Marco Minniti che spiega: "Il quadro della ...

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia. Minniti : "Minaccia mai così forte" : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...