Minimarket vende ' la birra di Hitler' | scoppia la polemica a Rimini

(Di domenica 3 giugno 2018) Con l'arrivo dell'estate,e, più in generale, l'intera Emilia Romagna, è pronta ad accogliere migliaia di turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Il caldo della spiaggia, aumenterà notevolmente la vendita di bibite di ogni genere e, tra queste, spiccherà certamente anche la. Proprio quest'ultima bevanda, ha scatenato una serie infinita di polemiche nella cittadina romagnola. La vicenda Inizialmente, qualcuno aveva pensato si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Invece, ciò che è successo in undinon è da imputare semplicemente all'ideologia estremista di un singolo individuo. Nel piccolo supermercato della cittadina balneare, infatti, sono comparse birre raffiguranti Adolf, vendute a un prezzo maggiorato in quanto etichettate come "puramente tedesche". Come se non bastasse, a un esame più attento degli scaffali, sono state ritrovate ...