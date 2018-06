Milano Nuovi luoghi per il Piano delle attrezzature religiose

Spazio Scuola - a Milano illustrati i nuovi ricorsi per l'inserimento nella seconda fascia graduatorie d'istituto 2018 finestre semestrali : Dal convegno è emerso, quale corollario indefettibile, come la soluzione giudiziaria possa fungere da volano per quella politica. Ampio Spazio è stato dedicato al pubblico, soprattutto in merito alle ...

Nuovi concerti di Laura Pausini nel 2018 - da Milano a Bologna : il calendario aggiornato del tour : Nuovi concerti di Laura Pausini sono in programma nel 2018. Agli eventi già comunicati, previsti nell'ambito della tournée mondiale per l'album Fatti Sentire, si aggiungono due nuove date in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Giunge oggi sui social la notizia dell'aggiunta di due Nuovi spettacoli. Laura Pausini aggiunge un quarto concerto a Milano, Mediolanum Forum di Assago, e una seconda data a Bologna (Unipol Arena di ...

Papa Francesco - a fine giugno 14 nuovi cardinali. Nell’elenco non c’è l’arcivescovo di Milano Mario Delpini : Porpora per Roma, ma non per Milano. Papa Francesco ha, infatti, annunciato che il 29 giugno prossimo nominerà 14 nuovi cardinali, di cui 11 elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di 80 anni di età. Tra essi ci sono ben tre italiani: Angelo De Donatis, vicario di Bergoglio per la diocesi di Roma; Giovanni Angelo Becciu, attualmente sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, che voci molto insistenti danno come nuovo ...

5 nuovi posti a Milano per un aperitivo davvero speciale : Quello dell’aperitivo è un momento sacro per chi vive e lavora a Milano. Perché è quello in cui diventa finalmente lecito staccare gli occhi da smartphone e caselle mail, ritrovarsi con gli amici, allentare la cravatta e concedersi un buon drink accompagnato da qualche stuzzichino pre-cena. La scelta dei locali in cui celebrare questo rituale di fine giornata è quantomai variegata, dai pub con happy hour e cibo a volontà – a ...

Milano - lite dopo cocaina e alcol : uccide amico a coltellate/ Nuovi episodi di violenza nel capoluogo lombardo : Milano, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. Arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:20:00 GMT)

Berlusconi : da Milano definitiva riabilitazione - ma nuovi guai da Roma : La procura generale di Milano non si opporrà alla decisione del giudice di sorveglianza, ma il tribunale di Roma lo processerà per un filone del 'Rubiter' -

Milano : Rescaldina - consegnati nuovi alloggi a famiglie vittime crollo : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, hanno consegnato i nuovi alloggi a cinque famiglie rimaste senza casa lo scorso 31 marzo a causa dell'esplosione e del crollo

Un'IA sviluppata dal Politecnico di Milano può creare da zero nuovi livelli di DOOM : Per realizzare un videogioco servono risorse e moltissimo tempo a disposizione, proprio per questo negli ultimi anni stanno nascendo strumenti che permettano ai team di risparmiare tempo e denaro in diversi aspetti dello sviluppo. L'ultimo di questi è GAN, la generative adversarial network, Un'IA sviluppata dal Politecnico di Milano in grado di costruire da zero interi livelli di DOOM.Come riporta la BBC, GAN è composta da due reti neurali, ...

Milano : inaugurati nuovi campi da rugby e volley in oratorio Quarto Oggiaro : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Primo importante traguardo raggiunto dal progetto Insieme di Mediobanca. Stasera, sono stati inaugurati i nuovi campi da rugby e pallavolo dell’oratorio Sant’Agnese di Milano, nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro. L’iniziativa, lanciata qualche mese fa in collaborazione con il Cus Milano rugby e il Comune, vuole promuovere la pratica sportiva tra i minori appartenenti a fasce socialmente ...

Milano : inaugurati nuovi campi da rugby e volley in oratorio Quarto Oggiaro (2) : (AdnKronos) – L’attività, organizzata e gestita dal CUS Milano rugby attraverso un team di educatori e tecnici qualificati coordinati da Diego Dominguez, prevede l’avvicinamento alle discipline di rugby, pallavolo e atletica leggera con interventi nelle classi di almeno tre istituti del quartiere di riferimento e l’organizzazione di corsi pomeridiani durante l’intero anno scolastico.“Con il progetto Insieme ...

Alla scoperta dei nuovi giornalismi : 3 giorni di Mashable Social Media a Milano : Il 18, 19 e 20 Ottobre 2018 torna la tre giorni del Mashable Social Media Day + Digital Innovation Days L’appuntamento, è curato e fondato dall’imprenditrice Eleonora Rocca. La V edizione del sarà ospitata dall’Open Space IULM, destinato allo scambio e contaminazione di culture e saperi con la città di Milano e le relazioni con gli altri territori che completa il progetto di espansione ...

Rai : nuovi studi a Milano. Si trasloca da Mecenate al Portello (Fiera) : Milano Portello La Rai di Milano apre la porta – anzi, il Portello – ad una nuova era. E si prepara al trasloco. Il CdA del servizio pubblico ha infatti dato un primo ma significativo via libera al progetto che porterà al trasferimento del Centro di Produzione milanese di Via Mecenate presso gli ex padiglioni 1 e 2 di Milano Fiera, nel quartiere Portello. Dopo anni di valutazioni e trattative, l’azienda di Viale Mazzini ha ...

Milano. Assegnazione di nuovi spazi alla Cascina Linterno : L’obiettivo di valorizzazione del patrimonio culturale e immobiliare è sempre all’attenzione del Comune di Milano ed il Municipio 7, in