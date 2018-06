Milano Music week Appuntamento dal 19 al 25 novembre 2018

Milano - la banda musicale della polizia in concerto : LaPresse, La banda musicale della polizia Locale e della Civica Orchestra di fiati ha tenuto un concerto a Palazzo Marino, in occasione della Festa della Repubblica. Presente anche il sindaco di ...

Milano - dal 19 al 25 novembre torna la Milano Music Week : ... SIAE , Società Italiana degli Autori e degli Editori, , FIMI , Federazione Industria Musicale Italiana, , ASSOMusicA , Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo, ...

La musica invade Milano e Torino : è MiTo : È dedicata alla danza la prossima edizione del festival MiTo Settembre musica che per il dodicesimo anno unisce Milano e Torino nel segno della grande musica, dal 3 al 19 settembre. Per Torino si ...

Star della musica latinoamericana muore in un incidente a Milano : La Milano sudamericana, e non solo, e la scena musicale internazionale piangono Paulina Calahorrano, 42 anni, cantante ecuadoriana, morta a seguito di un incidente stradale nel capoluogo lombardo. La donna si trovava su un'auto elettrica a noleggio, guidata da un amico 26enne, quando un suv l'ha centrata in pieno. Estratta dalle lamiere, le sue condizioni sono apparse subito disperate e la Star è spirata in ospedale. "Era un vero e proprio ...

Paulina Calahorrano - star della musica latinoamericana - muore in un incidente a Milano : Paulina Calahorrano, star della musica latinoamericana, muore in un incidente a Milano La cantante, 42 anni, famosa sulla scena italiana e sudamericana, era stata estratta dalle lamiere dell’auto elettrica a noleggio centrata da un suv. E’ deceduta in ospedale Continua a leggere L'articolo Paulina Calahorrano, star della musica latinoamericana, muore in un incidente a Milano proviene da NewsGo.

PAULINA CALAHORRANO - STAR DELLA MUSICA SUDAMERICANA/ Morta a Milano in un incidente stradale : A soli 42 anni è Morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador PAULINA CALAHORRANO in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:30:00 GMT)

Anche grande musica a RadioCity Milano : Milano, 30 MAG - Milano torna a celebrare la radio con la quarta edizione di Radio City, che quest'anno si terrà dall'1 al 3 giugno in piazza del Cannone e alla Triennale con la direzione artistica di ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

MI AMI 2018 - Milano a tutta musica : Maggio, tempo di MI AMI. L’appuntamento con il festival dedicato alla musica indie, giunto alla sua 14esima edizione, è sempre a Milano (al Circolo Magnolia, nel parco dell’Idroscalo) il 25 e il 26 maggio. Con non poche sorprese. «Per noi il MI AMI è un invito al viaggio, un omaggio al viaggio e un viaggio in sè. Un viaggio che da quattordici anni ci porta ogni anno ad affrontare questa sfida sempre più complessa con gli occhi pieni ...

Milano investe sulla promozione musicale tra i bambini : “Una ricerca davvero interessante, che pone l’accento sul crescente interesse che i bambini e i ragazzi della nostra città hanno

Milano - Piano City boom - 100 mila in ascolto tra musica e poesia : Al traguardo del fatale settimo anno, il format che prima dei vari Book e Food ha iniziato l’era milanese delle settimane tematiche arriva in gran forma con...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...