Milano | morta la scrittrice Alessandra Appiano

È morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano : È morta a Milano Alessandra Appiano, 59 anni compiuti il 30 maggio. scrittrice, giornalista e spesso ospite nei talk show televisivi, con il suo primo romanzo Amiche di salvataggio aveva vinto, nel 2003, il premio Bancarella. Ma tanti suoi libri hanno, negli anni, riscosso grande successo: da Le belle e le bestie a Scegli me fino a Le vie delle signore sono infinite descrivono tutti ironicamente il mondo femminile di oggi. Il suo ultimo ...

Incidente a Milano. Morta la super star Laura Paulina Calahorrano Quijo : Mondo della musica in lutto. E’ Morta Laura Paulina Calahorrano Quijo, cantante ecuadoriana di musica latina molto conosciuta tra i

PAULINA CALAHORRANO - STAR DELLA MUSICA SUDAMERICANA/ Morta a Milano in un incidente stradale : A soli 42 anni è Morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador PAULINA CALAHORRANO in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:30:00 GMT)

La mamma di Allegri è morta / Carla Danesi si è spenta a 74 anni - era da tempo ricoverata a Milano : La mamma di Allegri è morta, dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta a settantaquattro anni Carla Danesi. Livornese doc aveva lavorato come infermiera e poi in un'impresa di pulizie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:00:00 GMT)

Milano : incendio in appartamento - morta anziana : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via dei Fiordalisi, in zona Lorenteggio, a Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate in modo non grave dal fumo dell'incendio. Verso le 16.30 i vigili del fuoco sono inter

Milano - investita da un'auto in via Chiesa Rossa/ Ultime notizie : morta donna - stava attraversando col cane : Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa: morta donna, stava passeggiando col cane, che è deceduto sul colpo. Le Ultime notizie sull'incidente: le prime ricostruzioni(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:49:00 GMT)

Milano - donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione/ 41enne morta sul colpo : Milano, donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente della Regione Lombardia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:41:00 GMT)

VIMERCATE - MORTA BIMBA SOFFOCATA DA ACINO D’UVA/ Tragedia a Monza : ultimi attimi terribili al Buzzi di Milano : VIMERCATE, MORTA BIMBA di tre anni un ACINO di uva l’ha SOFFOCATA: Tragedia alle porte di Monza. La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:54:00 GMT)

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

