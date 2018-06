Milan | una mano arriva da Jorge Mendes | André Silva per Falcao

Una settimana per gli appassionati di fotografia a Milano : Dal 4 al 10 giugno ci saranno decine di mostre, incontri e eventi nell'ambito della Milano Photo Week The post Una settimana per gli appassionati di fotografia a Milano appeared first on Il Post.

Roberto Benigni è morto a Milano - ma è una bufala/ Un'altra fake news : il precedente del 2014 : Roberto Benigni è morto in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una bufala. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, morto l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Milan a caccia di una punta - Falcao si candida : “un onore essere accostato al club rossonero” : Radamel Falcao ha svelato di essere onorato dell’interesse del Milan, anche se al momento il pensiero principale è rivolto al Mondiali di Russia 2018 Il Milan a caccia di un attaccante per la prossima stagione, è lunga la lista redatta da Fassone e Mirabelli all’interno della quale non mancano i grandi nomi. Da Timo Werner fino a Ciro Immobile, passando per Belotti e… Radamel Falcao. Il giocatore del Monaco si sta allenando al ...

Sala : «L’Inter ha una proprietà più solida rispetto al Milan» : Il sindaco di Milano ha detto la sua sulle proprietà dei due club meneghini. Poi ha spiegato come vorrebbe rinnovare lo stadio di San Siro. L'articolo Sala: «L’Inter ha una proprietà più solida rispetto al Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - corsa contro il tempo per Li Yonghong : si avvicina una scadenza importante : Situazione delicata in casa Milan, tiene banco anche il futuro del club. Secondo quanto riporta l’Ansa è corsa contro il tempo per Li Yonghong, che ha fino a lunedì 4 per versare 10 milioni nelle casse del Milan ed evitare l’intervento di Elliott, il fondo di cui è debitore per i 303 milioni del prestito ponte. Negli ultimi giorni sono arrivate sollecitazioni a versare la tranche che fa parte del secondo aumento di capitale da 60 ...

Milano. Una domenica tra esotismo e favole : Per il secondo appuntamento della nuova stagione di Palazzo Marino in Musica, intitolata “Sentieri d’oriente” e dedicata alle relazioni e

Milano. Una Job station per le persone con disagio psichico : Si rafforza l’alleanza tra il Comune di Milano e il privato sociale per favorire l’inserimento lavorativo e il supporto alle

Basket - playoff Serie A : Milano in finale al termine di una “battaglia” contro Brescia : Milano e Brescia si sono affrontate oggi in gara-4 di semifinale dei playoff del campionato italiano: incontro fantastico deciso solo nel finale in favore dell’Olimpia Che battaglia tra Milano e Brescia! Gara-4 di semifinale playoff è stata davvero molto bella e combattuta, con la Germani che, sotto 2-1 nella Serie, le ha provate tutte per non cadere sotto i colpi dell’Olimpia. Vitali e soci hanno lottato sino all’ultimo ...

Milano - una piazza per il Piccolo. «Più spazio per il Teatro» : Stefano Boeri lancia il Parco Sempione come Parco della Cultura e e la collaborazione tra tutte le istituzioni culturali che gravitano intorno all'area verde. Sergio Escobar, direttore del Piccolo ...

Milano promuove una cultura libera dagli stereotipi di genere : promuovere una cultura libera dagli stereotipi di genere. È questo l’obiettivo dei progetti realizzati dai giovani studenti di cinque scuole

Milano - in Regione la «Rosa Camuna» : premiati 48 lombardi : Si sono distinti per l'impegno, l'operosità, la creatività, il coraggio, la generosità e l'ingegno e così hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della lombardia. Sono ...

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...