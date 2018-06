Milan | rossoneri forti su Falcao | sarà addio ad Andrè Silva

Milan - i rossoneri rifiutano due offerte e spunta un nome nuovo a centrocampo Video : Il Milan sta gettando le basi [Video]per affrontare la prossima stagione per la quale serviranno dei rinforzi importanti al fine di completare la rosa. Sui rossoneri pende, però, l’attesa della sentenza riguardo la punizione che l’Uefa dovrebbe infliggere al club rossonero. Tale decisione potrebbe influenzare il mercato del Milan, in quanto l’Uefa potrebbe comminare una multa salata o addirittura escludere i rossoneri dalle Coppe ...

Milan - calciomercato : rossoneri a caccia di Falcao dal Monaco : Si muove a rilento il mercato del Milan . E non potrebbe essere altrimenti viste le incertezze sulla capacità economica del proprietario Yonghong Li di tenere il passo con le scadenza di restituzione ...

Calciomercato Milan - Falcao allo scoperto : “contatti con i rossoneri? Ecco la verità” : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per prepare la prossima stagione, in particolar modo occhi puntati sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Grande attenzione all’attacco, l’obiettivo è regalarsi un top player in grado di fare la differenza, un nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Falcao. Ecco le parole del diretto interessato al termine della partita amichevole tra Egitto e Colombia: ...

Milan - Fassone prova a tranquillizzare i tifosi rossoneri : “i soldi di Yonghong Li sono in arrivo” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato al termine del Consiglio di Lega, sottolineando come i soldi di Yonghong Li siano in procinto di arrivare Yonghong Li sta per il momento rispettando le scadenze, il presidente del Milan infatti ha versato i primi dieci milioni di euro relativi all’aumento di capitale che prevedeva il pagamento della prima tranche entro lunedì. Adesso il numero uno rossonero dovrà versare la seconda ...

Calciomercato Milan : i rossoneri interessati a Falcao : Il Milan a caccia di un attaccante per la prossima stagione, è lunga la lista redatta da Fassone e Mirabelli all’interno della quale non mancano i grandi nomi. Da Timo Werner fino a Ciro Immobile, passando per Belotti e… Radamel Falcao. Il giocatore del Monaco si sta allenando al momento con la Colombia a Milanello, sede del ritiro in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018. Un’occasione questa per parlare di Milan, argomento a cui il ...

Milan - per il NYT rossoneri verso l’esclusione dall’Europa League : Secondo alcune anticipazioni del New York Times, le sanzioni da parte dell'Uefa nei confronti del club rossonero includeranno l'esclusione dall'Europa. L'articolo Milan, per il NYT rossoneri verso l’esclusione dall’Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan : “New York Times” - clamoroso : niente Europa League per i rossoneri : Milan- L’annuncio è di quelli shock, ma che potrebbe trovare conferme nelle prossime ore in fonte ufficiale dall’Uefa. Secondo quanto riportato da “New York Times“, giornale americano molto vicino alle vicende di Yonghong Li, l’Uefa escluderà il Milan dalla prossima Europa League. Il giornale statunitense cita fonti anonime, le quali avrebbero affermato che gli investigatori […] L'articolo Milan: “New ...

Allarme rosso per il Milan - l’indiscrezione del NY Times fa tremare i polsi : rossoneri fuori dall’Europa : Secondo quanto riportato dal New York Times, gli analisti dell’Uefa avrebbero consigliato l’esclusione del Milan dalla prossima Europa League Futuro nero che rosso per il Milan, a confermarlo è il New York Times che addensa nuvoloni carichi di pioggia sulla società di proprietà di Yonghong Li. LaPresse/Spada L’Allarme risuona forte e chiaro dagli Stati Uniti, dove si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la ...

Calciomercato : c'è l'apertura della Juve verso i rossoneri - Higuain al Milan? Video : La stagione appena conclusa ha fatto notare che il Milan è sicuramente migliorato rispetto alle stagioni passate, ma sicuramente il reparto offensivo è da rinforzare. Numerosi sono i nomi accostati ai rossoneri e vedremo nel dettaglio chi ha più probabilita' di arrivare al Milan. Ma, prima di tutto, c’è da segnalare una notizia importantissima riportata dal noto portale ‘pianetamilan’, che parla di un sondaggio della dirigenza rossonera per ...

Mercato Milan - c'è il colpo in attacco? Il campione ha detto sì ai rossoneri Video : Il Milan sta iniziando a muoversi con decisione sul Mercato sondando molti giocatori e cercando di trattenere i propri talenti. Diversi sono infatti i giocatori che potrebbero lasciare il Milan, specie nel caso che i rossoneri dovessero essere esclusi dall'Europa League. Sul Milan pende infatti la possibile, ma quasi certa, condanna dell'Uefa che potrebbe infliggere ai rossoneri una condanna pesante. Le ipotesi maggiormente accreditate sono ...

Mercato Milan - rossoneri all'assalto del brasiliano Marcelo : Il Milan sta progettando il prossimo Mercato estivo con un po' di incertezza, infatti i rossoneri sono in attesa di conoscere il verdetto dell'Uefa dopo il rinvio a giudizio subito qualche settimana fa. L'Uefa potrebbe decidere di infliggere ai rossoneri punizioni severe e le ipotesi sono almeno tre: ai rossoneri potrebbe essere comminata un'importante multa o potrebbe essere proibito alla dirigenza di fare Mercato; in ultima ipotesi ci sarebbe ...

Calciomercato Milan - Strinic esce allo scoperto : 'Ho firmato un contratto di tre anni con i rossoneri' : Una nuova avventura al via, Ivan Strinic è pronto ad iniziare una nuova tappa della sua carriera. Fine della storia con la Sampdoria, club con il quale il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno,...