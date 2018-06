Migranti | Salvini | ' no' a riforma Dublino

Migranti - Salvini tra linea dura e buon senso : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...

Migranti - Salvini : "Un dovere salvare donne e bambini - ma l'Africa in Italia non ci sta" : "Il mio impegno sarà di far rispettare le leggi che esistono e laddove queste sono sbagliate di cambiarle perché accogliere donne e bambine che scappano dalla guerra, e salvare queste vite, è un ...

Salvini : “Stop alla riforma di Dublino sui Migranti. Servono meno partenze e più rimpatri” : «Il governo italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue» il dossier migranti. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando dall’hotspot di Pozzallo. E a chi gli ricorda la solidarietà di Germania e Francia Salvini ribatte: «Aspettiamo che pas...

Salvini : «Sui Migranti non linea dura ma di buon senso». Merkel : «Italia lasciata sola» : Il leader della Lega a Catania per la campagna elettorale: «La Sicilia non sia un campo profughi. Accordi con i Paesi di origine per limitare le partenze sulle carrette del mare»

Migranti - Salvini a Pozzallo attacca l'Ue : «Diremo no alla riforma di Dublino» : Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Migranti - Salvini a Pozzallo attacca l'Ue : «Diremo no alla riforma di Dublino» : Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Migranti - Salvini : buon senso ma non siamo campo profughi d'Europa : Roma, 3 giu. , askanews, Sui Migranti 'adotteremo una linea di buon senso' ma 'l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa' e 'non assisterò senza far nulla a sbarchi ...

Migranti - Salvini : buon senso ma non siamo campo profughi d'Europa : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo"."Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...

SALVINI A CATANIA “MENO SBARCHI Migranti PER SALVARE VITE”/ Sindaco Pozzallo : “noi città di accoglienza” : MIGRANTI, SALVINI e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Salvini a Tgcom24 : "Sui Migranti no linea dura ma del buon senso. La Sicilia non può essere il campo profughi d'Europa" | Guarda il video : Sui migranti "adotteremo una linea di buon senso" ma "l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa" e "non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di andare a Pozzallo

Salvini a Catania : «Migranti - stop agli sbarchi. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Migranti - Salvini : 'La Sicilia non può diventare il campo profughi d'Europa' : 'L'Italia e la Sicilia non possono essere il campo profughi d'Europa, la nostra linea è quella del buonsenso'. Lo ha detto a Catania il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. L'obiettivo, ha ...

Salvini : "Sui Migranti nostra linea è buonsenso" : Roma, 3 giu. , AdnKronos, - "L'Italia e la Sicilia non possono essere il campo profughi d'Europa, la nostra linea è quella del BUONSENSO!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno e leader ...

Salvini : 'Migranti - stop agli sbarchi Basta Sicilia campo profughi Ue' : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...