Migranti | Tunisia | 11 morti in naufragio

Migranti - almeno 11 morti largo Tunisia : 14.01 Ancora una tragedia in mare. E' accaduto la scorsa notte al largo della costa tunisina di Sfax. Un'imbarcazione carica di Migranti era in difficoltà stava affondando. Secondo un primo bilancio, le autorità tunisine sono riuscite a trarne in salvo 67. Di 11 sono stati invece recuperati i corpi senza vita.

Migranti - l'agenzia Frontex : 'In Italia arrivi in calo - aumentano quelli dalla Tunisia' : Continuano a calare gli arrivi di Migranti in Italia. A darne notizia è l'ultimo rapporto elaborato da Frontex, l'agenzia europea per la gestione europea delle frontiere. Il numero di Migranti giunti ...