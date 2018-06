Migranti | Salvini sbarca in Sicilia e indica la via | Meno partenze | più rimpatri

Migranti : Salvini - stop Sicilia campo profughi d’Europa : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Basta alla Sicilia campo profughi d’Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato da Skytg24 durante il suo tour in Sicilia. L'articolo Migranti: Salvini, stop Sicilia campo profughi d’Europa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini : «Sui Migranti non linea dura ma di buon senso. Le espulsioni salvano vite» : «Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Catania ad un'iniziativa elettorale con il candidato sindaco del ...

Migranti - Salvini : "Solo buon senso : la Sicilia non sia campo profughi Ue" : "Sui Migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso". Nonostante le critiche piovute persino da Roberto Maroni, Matteo Salvini non torna indietro e ribadisce la sua linea per contrastare l'immigrazione clandestina. "Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero", ha detto il neoministro dell'Interno, a Catania per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, "C'è un unico modo per salvare queste vite: meno ...

Migranti - Salvini : "Ong? No a vice scafisti nei nostri porti" : LaPresse, "Gli Stati devono tornare a essere Stati e i vice scafisti non devono poter attraccare nei porti italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del ruolo delle Ong ...

Migranti - SALVINI-VIMINALE A DUE VELOCITÀ/ “Clandestini - pacchia finita” : Minniti - “Italia non è Ungheria” : MIGRANTI, Salvini e il Viminale a due VELOCITÀ: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Migranti - Minniti avverte Salvini : 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' - : 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi ...

Migranti : Gasparri - Fi sosterrà stop a sbarchi - bene Salvini su ong : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘è stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all’unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell’Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong che, con un ruolo ambiguo, stanno tornando ad alimentare il traffico di clandestini verso ...