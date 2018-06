Migranti | Salvini | Ong? No a vice scafisti nei nostri porti

Migranti - SALVINI-VIMINALE A DUE VELOCITÀ/ “Clandestini - pacchia finita” : Minniti - “Italia non è Ungheria” : MIGRANTI, Salvini e il Viminale a due VELOCITÀ: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Migranti - Minniti avverte Salvini : 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' - : 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi ...

Migranti : Gasparri - Fi sosterrà stop a sbarchi - bene Salvini su ong : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘è stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all’unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell’Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong che, con un ruolo ambiguo, stanno tornando ad alimentare il traffico di clandestini verso ...

Migranti : Gasparri - Fi sosterrà stop a sbarchi - bene Salvini su ong : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘è stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all’unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell’Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong che, con un ruolo ambiguo, stanno tornando ad alimentare il traffico di clandestini verso ...

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui Migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - "lo Stato siamo noi" : critiche a Salvini sui Migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri.

Salvini : "il business dei Migranti irregolari sarà meno conveniente - scafisti avvisati" : Il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini subito al lavoro: in un tweet ribadisce le sue prime dichiarazioni da titolare del Viminale e cioè porre un argine al business dei "migranti clandestini". Oggi Salvini sarà in trasferta in Sicilia, a Pozzallo visiterà un centro che accoglie i migranti.Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica.Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo ...

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - “lo Stato siamo noi” : critiche a Salvini sui Migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del GOVERNO del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Salvini : business dei Migranti clandestini sarà meno conveniente : "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno ...

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

'Migranti - stretta sulle Ong nei porti'. Ma Salvini non farà strappi : Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. ...

Salvini sui Migranti : 'E' finita la pacchia' e stoppa le prime polemiche sulle famiglie gay : Dopo la festa della Repubblica il governo è al lavoro per le prime mosse. Il neo ministro dell'Interno tocca il tema dei migranti e oggi sarà a Pozzallo. Sulla polemica col ministro Fontana dice: '...