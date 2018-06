Migranti | Salvini | Eʼ finita la pacchia per i clandestini | Oggi in missione

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - “lo Stato siamo noi” : critiche a Salvini sui Migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del GOVERNO del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Salvini : business dei Migranti clandestini sarà meno conveniente : "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno ...

'Migranti - stretta sulle Ong nei porti'. Ma Salvini non farà strappi : Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. ...

Salvini sui Migranti : 'E' finita la pacchia' e stoppa le prime polemiche sulle famiglie gay : Dopo la festa della Repubblica il governo è al lavoro per le prime mosse. Il neo ministro dell'Interno tocca il tema dei migranti e oggi sarà a Pozzallo. Sulla polemica col ministro Fontana dice: '...

Aprire nuovi centri per i Migranti. Salvini dovrà sfidare i suoi governatori : La prima prova del fuoco sarà l’apertura dei centri di identificazione ed espulsione. La prima battaglia in cui rischia di bruciarsi sarà convincere i tanti amministratori leghisti, e non solo, ad accettare di averli nei propri territori. A Matteo Salvini sono bastati due giorni al Viminale per capire che passare dalle promesse elettorali all’azion...

Migranti - Salvini : “Per clandestini finita pacchia. Ong - no vice scafisti nei porti” : Il secondo giorno da ministro dell’Interno per Matteo Salvini è anche giorno di campagna elettorale. E così in attesa di proseguire il suo tour in Sicilia e con tappa prevista a Pozzallo dove c’è stato uno sbarco di Migranti, in comizio a vicenza per appoggiare il candidarto sindaco Francesco Rucco, lancia la bordata: “Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare”. E poi ...

Migranti - il ministro Salvini domani in visita all'hotspot di Pozzallo : Matteo Salvini cambia il programma del suo tour, domani, in Sicilia e vira su Pozzallo, teatro oggi del primo sbarco di Migranti da quando il leader della Lega è stato nominato ministro dell'Interno. ...

Migranti - Salvini attacca il sindaco di Riace 'Sei uno zero'. E lui risponde 'Orgoglioso di aiutare gli ultimi' : 'È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno ...

