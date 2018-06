Migranti | oltre 50 morti in 2 naufragi | almeno 6 bimbi tra le vittime

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 50 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 50 Migranti in rotta verso l’Europa....

Migranti - oltre 40 morti in due naufragi : almeno 6 bimbi tra vittime | : Nove persone, tra cui i bambini, morte nell'Egeo, al largo delle coste turche: la barca su cui viaggiavano è affondata dopo avaria. Tragedia anche vicino alle isole Kerkennah, in Tunisia: morti in 35, ...

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 40 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 40 Migranti in rotta verso l’Europa....

Si riapre la rotta balcanica : in arrivo oltre 60mila Migranti : Sessantamila migranti pronti ad entrare in Europa. E attraverso la rotta balcanica riversarsi in Germania, Austria e Italia. Dopo la chiusura delle frontiere ad Est grazie all'accordo miliardario con la Turchia di Erdogan, ora l'ondata migratoria potrebbe riprendere la via che dalla Grecia porta all'Albania, passando poi per Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia. Ed è proprio Zagabria a lanciare l'allarme, mettendo in allerta i dipartimenti di ...

Confine Usa-Messico - caos Migranti : carovana assedia frontiera/ Ultime notizie : oltre 200 in attesa di asilo : Circa duecento persone scappate dalle loro nazioni in Centro America perché perseguitate sono ferme al Confine tra Messico e Stati Uniti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Caos Migranti alla frontiera Usa-Messico : oltre 200 in attesa di asilo : Caos migranti alla frontiera Usa-Messico: oltre 200 in attesa di asilo Il posto di frontiera di San Isidro aveva raggiunto la capienza massima prima dell’arrivo del gruppo proveniente dall’America Centrale. Dall’altra parte c’è San Diego, la California Continua a leggere

Migranti : attesa a Trapani nave con oltre 500 persone : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Trapani la nave con oltre 500 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave ‘Aquarius’ di Sos Mediterranèe. A bordo ci sono molte donne e numerosi bambini. L'articolo Migranti: attesa a Trapani nave con oltre 500 persone sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : attesa a Trapani nave con oltre 500 persone : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - E' attesa per questa mattina al porto di Trapani la nave con oltre 500 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave 'Aquarius' di Sos Mediterranèe. A bordo ci sono molte donne e numerosi bambini.

Migranti : attesa a Trapani nave con oltre 500 persone : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Trapani la nave con oltre 500 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave ‘Aquarius’ di Sos Mediterranèe. A bordo ci sono molte donne e numerosi bambini. L'articolo Migranti: attesa a Trapani nave con oltre 500 persone sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - oltre 500 salvati nel weekend : Le temperature quasi estive e il mare calmo stanno favorendo in questi giorni ondate di Migranti in fuga verso le coste italiane. Tra ieri e oggi sono più di 500 quelli salvati dalle Organizzazioni ...

Migranti - salvate oltre 400 persone al largo della Libia : Sono 416 i Migranti salvati al largo della Libia in sette diverse operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. I Migranti, che erano a bordo di quattro ...

Sui Migranti invertito il trend : in 10 mesi oltre centomila arrivi in meno : Il Viminale fornisce i dati, che parlano di oltre 43 mila persone arrivate in italia via mare. L'inversione di tendenza è frutto della nuova strategia italiana e dell'accordo stretto con la Libia ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso - : I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso : Migranti, oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno ...