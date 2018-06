Migranti | noi siamo Mamoudou Ma siamo anche eroi senza documenti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 giugno 2018) Era passato dal Niger.Gassama avrebbe potuto scomparire da sconosciuto nel deserto o nel mare Mediterraneo, complice occasionale dei. Poteva essere stato detenuto, derubato e rimandato nel suo nativo Mali in una delle qualsiasi frontiere che ha sfidato fino in Francia. Ve lo dicevamo che iarrivavano per salvarvi e non ci facevate credito. Adesso che il governo francese gli ha promesso la naturalizzazione per avere soccorso un bimbo in pericolo di vita ci darete ragione. Qui nel Sahel formiamo scalatori di palazzi, badanti, raccoglitori di frutta, venditori di giornali, tecnici di laboratorio, inventori di frontiere, pizzaioli, imbianchini, trapezisti, mendicanti e giocatori della nazionale di calcio. Facciamo quello che posper accontentarvi e renderci utili alla vostra missione civilizzatrice. Perché forse avete perso il pelo ma non ...