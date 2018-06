Migranti | nave affonda in Egeo | nove morti | tra cui sei bambini

Migranti - quasi 1500 arrivi in 48 ore. E su una nave nasce 'Miracle' : L'imbarcazione di soccorso 'Aquarias' sulla quale era a bordo è arrivata stamattina a Catania con 69 immigrati. Al porto di Augusta sbarcate 720 persone, tra cui una salma. Domani a Palermo attesi in ...

Migranti - la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia : Migranti, la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia Migranti, la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia proviene da NewsGo.