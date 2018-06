Migranti | naufragio al largo della Tunisia | 35 morti Ultime notizie | strage nel Mar

Strage di Migranti al largo della Tunisia : almeno 35 morti in un naufragio : Sono almeno 35 le persone morte nella notte nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 180 persone, altre 67 sono state portate in salvo. Le operazioni, riportano le autorità, continuano senza sosta.Continua a leggere

Strage di Migranti al largo della Tunisia : almeno 35 morti in un naufragio : Strage di migranti al largo della Tunisia: almeno 35 morti in un naufragio Sono almeno 35 le persone morte nella notte nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. A bordo dell’imbarcazione ci sarebbero state circa 180 persone, altre 67 sono state portate in salvo. Le operazioni, riportano le autorità, continuano senza sosta.Continua a […] L'articolo Strage di migranti al largo della Tunisia: almeno 35 morti in un ...

Migranti : 35 morti in naufragio Tunisia : ROMA, 3 GIU - Sono almeno 35 i Migranti morti nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. Lo rende noto il ministero della Difesa di Tunisia, ripreso da media locali, precisando che 67 ...

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 40 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 40 Migranti in rotta verso l’Europa....

Migranti - naufragio al largo delle coste turche : almeno 35 morti - tra cui sei bimbi : E’ salito ad almeno 35, di cui sei bambini, il numero delle persone morte nel naufragio di un barcone carico di Migranti al largo della Tunisia. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Tunisi: il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche....

Migranti - naufragio in Egeo vicino alle spiagge dei turisti : 9 morti - tra cui 6 bambini : Nuova strage di Migranti, questa volta al largo delle coste turche a due passi dalle spiagge dei turisti. Come riferisce l'agenzia Anadoli, nove sono le vittime: cinque persone sono state tratte...

Turchia - naufragio nel Mar Egeo : morti 6 bambini/ Ultime notizie - 11 cadaveri di Migranti ripescati in Tunisia : Turchia, naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini, in tutto 9 i migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 11 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:16:00 GMT)

Migranti : Tunisia - 11 morti in naufragio : ANSAmed, - TUNISI, 3 GIU - 11 Migranti morti e altri 67 tratti in salvo, tunisini e di altre nazionalità. Questo il primo bilancio di un naufragio avvenuto nella notte al largo delle isole Kerkennah, ...

Naufragio di Migranti al largo della Turchia : 9 morti - 6 sono bambini : Ennesima tragedia del mare. Nove migranti che stavano cercando di raggiungere l'Europa a bordo di un motoscafo sono annegati oggi al largo della Turchia . Lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : 9 morti tra cui 6 bambini : Il motoscafo è affondato nel golfo di Antalya, era diretto in Grecia. Cinque tratti in salvo, un disperso Migranti, l'altolà dei vescovi: "Non sono un problema di polizia"

Naufragio di Migranti al largo della Turchia : nove morti - sei sono bambini : Naufragio di migranti al largo della Turchia con nove morti e un disperso: questo il bilancio dell'ennesima tragedia della disperazione, aggravata ancor di più dal fatto che sei delle vittime sono bambini. Secondo le autorità turche il motoscafo che trasportava i migranti avrebbe avuto un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, nota zona turistica. L'agenzia di Stato Anadolu spiega che sullo scafo c'erano altre persone, cinque ...

Naufragio vicino alle spiagge dei turisti : morti nove Migranti - sei sono bambini : A poche centinaia di metri dalle spiagge dei turisti, un nuovo Naufragio di migranti. Un'imbarcazione con 15 persone a bordo è naufragata a largo della costa della provincia turca di Antalya, alle prime...