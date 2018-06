Migranti | missione di Salvini in Sicilia Ma è polemica sulle nuove strategie

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Prima missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti". Domenica in Sicilia a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

La Commissione episcopale per le migrazioni della Cei : "Sì all'accoglienza dei Migranti - ma ci sono dei limiti. Aiutiamoli anche nei loro Paesi" : Il fenomeno delle migrazioni va affrontato "con realismo e intelligenza" e non con "risposte prefabbricate": per questo "riconosciamo" che "esistono dei limiti nell'accoglienza" imposti "da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose". Lo scrive la Commissione episcopale per le migrazioni della Cei nella lettera 'Comunità accoglienti, uscire dalla paura', in occasione del 25esimo ...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più fondi per i Migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale