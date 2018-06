Migranti | Minniti avverte Salvini | ' Respingimenti? I flussi non si possono cancellare'

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui Migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Governo : sindaco Pozzallo - su Migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - "Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti,

Migranti - il Pd litiga su politiche di Minniti : "Un assist a Salvini" : La politica sui Migranti continua a dividereil Pd. Questa volta è Orfini a criticare la linea portata avanti durante l'ultimo governo da Marco Minniti. "Su alcune cose abbiamo bisogno di approfondire - ha detto il presidente dei dem da Bianca Berlinguer - ad esempio se andiamo in tv a dire che l'immigrazione mette a rischio la sicurezza di questo Paese, che è una sciocchezza, poi la gente alla fine crede a Salvini. Mi riferisco a Minniti, ma lo ...

Migranti lgbt - ripudiati a casa e discriminati nelle strutture d’accoglienza. Arcigay : “Decreto Minniti peggiora la situazione” : “Un giorno eravamo in cucina, guardavamo in tv un programma sui Migranti lgbt. I miei compagni africani hanno cominciato a dire: ‘L’Italia è un Paese di merda, accetta gli omosessuali’. Ancora una volta non mi sono sentito libero”. Alain, 22 anni, è scappato da chi lo picchiava e lo chiamava demonio. Si è lasciato alle spalle il Camerun, dove essere omosessuale è reato, per chiedere in Italia la protezione internazionale. Ma la paura è rimasta a ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei Migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei Migranti : Se fino ad un anno fa era improbabile che 'assetti nobili' dell'Isis come i terroristi arrivassero in Europa con i barconi dei migranti, ora, con la sconfitta militare del Califfato è 'ragionevole ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei Migranti : Il ministro dell'Interno ieri a Tripoli ha incontrato il premier al-Sarraj e ha ricordato che "500 giovani libici sono morti per liberare Sirte che era caduta...

Migranti - Minniti : 'Da luglio a oggi 95.600 persone in meno giunte nel nostro Paese' : 'Siamo al decimo mese consecutivo di diminuzione degli sbarchi: dal 1 luglio ad oggi sono arrivati in Italia 95.600 Migranti in meno rispetto allo...

Migranti Bardonecchia - Minniti : “Fatti gravi”/ Procura apre un’inchiesta per abuso e violenza privata : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro Migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:43:00 GMT)