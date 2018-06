Migranti | Merkel | “Italia lasciata sola ad accoglierli dopo il crollo della Libia”

ilfattoquotidiano

: Angela Merkel: 'L'Italia è stata lasciata sola nell'accoglienza dei migranti' - HuffPostItalia : Angela Merkel: 'L'Italia è stata lasciata sola nell'accoglienza dei migranti' - SkyTG24 : #UltimOra Migranti, Merkel: italiani si sono sentiti abbandonati #canale50 - TgLa7 : #Merkel, migranti tema cruciale, Italia lasciata sola. Asilo e sicurezza frontiere temi esistenziali Unione europea -

(Di domenica 3 giugno 2018) “Parte dell’insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani,ilLibia, si sono sentiti lasciati soli, nel compito di accogliere così tanti”. Mentre il neoministro dell’Interno Matteo Salvini continua a fare campagna elettorale promettendo “meno sbarchi” e puntando il dito contro le ong che definisce “vice scafisti”, Angelaaffronta il tema dei flussi migratori in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine am Sonntag. “La sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell’esodo deisono la vera questione esistenziale per l’Europa”, ha detto la cancelliera. “Abbiamo bisogno di un sistema comune dell’asilo e misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no”, ha aggiunto, secondo la quale Frontex, già ...