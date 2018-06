Migranti | Matteo Salvini | “Non terremo una linea dura ma di buon senso Mediterraneo è un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 giugno 2018) Ancora in tour elettorale, dopo le dichiarazioni di ieri,in Sicilia torna sul tema: “Nonuna, ma di”. Il ministro dell’Interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, dice anche riferendosi ai naufragi con 19 vittime tra Tunisia e Turchia:“Oggi altri morti in mare: ilè un cimitero. C’è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri. La vita è sacra e per salvarla bisogna evitare che salgano sulle carrette del mare. Da ministro farò di tutto, lavorando con quei governi, per evitare le partenze di quei disperarti che pensano che c’è l’oro in Italia. Non c’è lavoro per italiani, non c’e nulla di semplice. Al governo non ci sono né Batman né Robin”. Il leader leghista spiega di essersi già ...