Migranti | due naufragi nel Mediterraneo | 9 morti nel mare turco | 35 in Tunisia

Migranti - oltre 40 morti in due naufragi : almeno 6 bimbi tra vittime | : Nove persone, tra cui i bambini, morte nell'Egeo, al largo delle coste turche: la barca su cui viaggiavano è affondata dopo avaria. Tragedia anche vicino alle isole Kerkennah, in Tunisia: morti in 35, ...

Colpi di fucile contro Migranti in Calabria : un morto e due feriti | : Gli spari in una frazione di San Calogero. La vittima è un 29enne del Mali. "Ci hanno sparato contro 4 volte", ha raccontato uno dei feriti. La pista più accreditata è quella di una vendetta per un ...

Migranti - SALVINI-VIMINALE A DUE VELOCITÀ/ “Clandestini - pacchia finita” : Minniti - “Italia non è Ungheria” : MIGRANTI, Salvini e il Viminale a due VELOCITÀ: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Colpi di fucile contro gruppo di Migranti in Calabria : un morto e due feriti : La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla, che, come gli altri due stranieri feriti, dimorava nella tendopoli nei pressi di Rosarno dove sono accampati numerosi migranti impiegati nelle piantagioni della Piana di Gioia Tauro. Convocata una riunione d'urgenza del coordinamento delle forze di polizia nella Prefettura di Reggio Calabria.Continua a leggere

Savona - due Migranti nascosti in rimorchio tir diretto a Ventimiglia : Savona, due migranti nascosti in rimorchio tir diretto a Ventimiglia Savona, due migranti nascosti in rimorchio tir diretto a Ventimiglia Continua a leggere L'articolo Savona, due migranti nascosti in rimorchio tir diretto a Ventimiglia proviene da NewsGo.