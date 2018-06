Migranti | Angela Merkel fa mea culpa “Italia lasciata sola dopo il crollo della Libia”

Angela Merkel : "L'Italia è stata lasciata sola nell'accoglienza dei Migranti" : "La sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell'esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l'Europa". Lo dice Angela Merkel alla Fas, affermando che serve unificare il sistema, e sottolineando che parte dell'insicurezza in Italia sia nata dalla solitudine nell'emergenza profughi. "Parte dell'insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani, dopo il crollo della ...