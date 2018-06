Migranti | almeno 35 morti in naufragio Tunisia

Migranti - naufragio al largo delle coste turche : almeno 35 morti - tra cui sei bimbi : E’ salito ad almeno 35, di cui sei bambini, il numero delle persone morte nel naufragio di un barcone carico di Migranti al largo della Tunisia. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Tunisi: il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche....

Migranti : naufragio al largo Tunisia - almeno 11 morti :

Migranti - almeno 11 morti largo Tunisia : 14.01 Ancora una tragedia in mare. E' accaduto la scorsa notte al largo della costa tunisina di Sfax. Un'imbarcazione carica di Migranti era in difficoltà stava affondando. Secondo un primo bilancio, le autorità tunisine sono riuscite a trarne in salvo 67. Di 11 sono stati invece recuperati i corpi senza vita.

Almeno 9 Migranti sono morti nel naufragio di un motoscafo vicino alla Turchia : Un motoscafo con a bordo alcuni migranti è naufragato oggi, domenica 3 giugno, al largo della costa turca. L'agenzia di stampa turca Anadolu ha scritto che sono morte Almeno nove persone, compresi sei bambini. Cinque persone sono state salvate e una

In Belgio una bambina che viaggiava su un furgone con almeno 30 Migranti è morta al termine di un inseguimento con la polizia : Nel sud del Belgio una bambina di due anni è morta dopo che per circa un'ora la polizia ha inseguito un furgone con a bordo almeno trenta migranti curdi, tra cui la madre della bambina. Non è chiaro come sia

Turchia - bus carico di Migranti si schianta : almeno 17 morti : L'autobus trasportava migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan e Iran. Tra i feriti ce ne sono diversi in gravi condizioni.Continua a leggere