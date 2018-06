: È finita la pacchia per i #migranti, @matteosalvinimi? Solo oggi morti 6 bambini in mare, 11 cadaveri ripescati in… - eleonoraforenza : È finita la pacchia per i #migranti, @matteosalvinimi? Solo oggi morti 6 bambini in mare, 11 cadaveri ripescati in… - Corriere : Ucciso migrante 29enne che stava rubando ferro e alluminio - LaStampa : Sparatoria in Calabria, migrante ucciso e altri due feriti -

Ilmaliano di 29 anni,ieri sera a fucilate in Calabria, "era sempre in prima fila nelle lotte dell' Unione sindacale di base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti". Lo scrive in una nota l'Usb: "Soumaila è statoda fucilate sparate da sconosciuti a 60 metri di distanza. Un tiro al bersaglio contro lo 'straniero' da rispedire al paese d'origine". Il sindacato ha incontrato alcuni migranti nella tendopoli di San Ferdinando, dove viveva la vittima,annunciando per domani lo sciopero dei braccianti.(Di domenica 3 giugno 2018)